快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／癌症治療導入FHIR 陳亮妤：更有效整合病人資料

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
健保署上午舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。其中針對107年到112年新申請重大傷病卡人數及存活率（圖）等資料作出統計與分析，精進癌症精準照護。記者蘇健忠／攝影
健保署上午舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。其中針對107年到112年新申請重大傷病卡人數及存活率（圖）等資料作出統計與分析，精進癌症精準照護。記者蘇健忠／攝影

健保署署長陳亮妤、醫策會執行長方震中、林口長庚癌症中心主任王宏銘、台中榮總胃腸肝膽科主任彭彥鈞、高醫大附醫組長吳健璋、長庚行政中心藥事管理部高專陳琦華等人上午出席健保署舉辦的「癌症治療數位治理觀摩會」接受健保署頒發感謝狀。觀摩會以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。

健保署署長陳亮妤受訪表示，全民健保的數位治理在世界衛生的舞台是相當知名的，健保署2004年推出健保IC卡、2013年推出健保雲端藥歷、2025年推出癌藥事前審查透過 FHIR 格式跟國際接軌，審查時間最短只需要一天，目前已有69家醫院能以 FHIR 申請癌藥事前審查，希望未來逐漸擴大。健保署積極推動數位轉型，透過 FHIR 格式的導入，更有效地整合病人從篩檢、診斷、治療到追蹤等資料，落實以病人為中心之完整照護。

陳亮妤針對總統成立健康推動委員會還有癌症新藥基金表示，國健署針對這個癌症防治策略的癌症篩檢是從28億擴到68億，篩檢人數會大幅度的增加，篩檢出來能夠及早治療，所以健保署特別編列了癌症基金，今年50億，明年也先編列50億，希望能夠讓我們的治療接軌國際。

陳亮妤針對醫師加班費表示，相關草案已送到衛福部，感謝跨黨派的委員都非常支持，草案中醫師的加班時數超過一定的比例，比照警察人員的加班，超過一定比例的加班時數，希望能夠來做減稅的動作，並希望年底之前可以上路，也希望明年報稅適用。

健保署署長陳亮妤表示健保署積極推動數位轉型，透過 FHIR 格式的導入，更有效地整合病人從篩檢、診斷、治療到追蹤等資料，落實以病人為中心之完整照護。記者蘇健忠／攝影
健保署署長陳亮妤表示健保署積極推動數位轉型，透過 FHIR 格式的導入，更有效地整合病人從篩檢、診斷、治療到追蹤等資料，落實以病人為中心之完整照護。記者蘇健忠／攝影
健保署上午舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。記者蘇健忠／攝影
健保署上午舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。記者蘇健忠／攝影
健保署署長陳亮妤（左三）、台中榮總胃腸肝膽科主任彭彥鈞（左起）、林口長庚癌症中心主任王宏銘、醫策會執行長方震中、高醫大附醫組長吳健璋、長庚行政中心藥事管理部高專陳琦華等人上午出席健保署舉辦的「癌症治療數位治理觀摩會」，接受健保署頒發感謝狀。記者蘇健忠／攝影
健保署署長陳亮妤（左三）、台中榮總胃腸肝膽科主任彭彥鈞（左起）、林口長庚癌症中心主任王宏銘、醫策會執行長方震中、高醫大附醫組長吳健璋、長庚行政中心藥事管理部高專陳琦華等人上午出席健保署舉辦的「癌症治療數位治理觀摩會」，接受健保署頒發感謝狀。記者蘇健忠／攝影

癌症治療

延伸閱讀

醫師加班費可望比照警消免稅 陳亮妤：草案已送衛福部、拚今年底上路

一劑一億元罕藥納健保引爭議 健保署長陳亮妤說話了「一切可受公評」

假日輕急症中心看診人數緩增 健保署最新統計：此症狀高達逾百人就醫

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

相關新聞

超商關東煮阿嬤早上買、下午退？ 業者籲：「消費者請理性購物」

日前有網友在Threads發文表示到超商購物時遇到一位阿嬤「狂盧」店員想退早上買的關東煮，讓店員相當為難，更引發網友熱議...

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面...

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚明年12月31日前禁止， 仍待行政院拍板。台中市有廚餘養豬戶說，政策一夕變天...

職安法三讀通過 勞動部：史上最大幅度調整、職場霸凌法制化

立法院今日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文，包括新增的6條文。勞動部表示，這是自2013年職安...

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括砧板、蔬果、調味料等，總計23項違規。國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南...

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。