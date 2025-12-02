影／癌症治療導入FHIR 陳亮妤：更有效整合病人資料

健保署署長陳亮妤、醫策會執行長方震中、林口長庚癌症中心主任王宏銘、台中榮總胃腸肝膽科主任彭彥鈞、高醫大附醫組長吳健璋、長庚行政中心藥事管理部高專陳琦華等人上午出席健保署舉辦的「癌症治療數位治理觀摩會」接受健保署頒發感謝狀。觀摩會以健保創新癌症數位治理與全方位優化精準照護為主題分享，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用。

健保署署長陳亮妤受訪表示，全民健保的數位治理在世界衛生的舞台是相當知名的，健保署2004年推出健保IC卡、2013年推出健保雲端藥歷、2025年推出癌藥事前審查透過 FHIR 格式跟國際接軌，審查時間最短只需要一天，目前已有69家醫院能以 FHIR 申請癌藥事前審查，希望未來逐漸擴大。健保署積極推動數位轉型，透過 FHIR 格式的導入，更有效地整合病人從篩檢、診斷、治療到追蹤等資料，落實以病人為中心之完整照護。

陳亮妤針對總統成立健康推動委員會還有癌症新藥基金表示，國健署針對這個癌症防治策略的癌症篩檢是從28億擴到68億，篩檢人數會大幅度的增加，篩檢出來能夠及早治療，所以健保署特別編列了癌症基金，今年50億，明年也先編列50億，希望能夠讓我們的治療接軌國際。