永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
全順今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運。記者吳傑沐／攝影
全順今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運。記者吳傑沐／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案仍待行政院最後拍板；對此，全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心負責人劉嘉順表示，目前政策尚未確定，將不放棄廚餘餵豬去化的循環環保理念，繼續爭取廚餘養豬。

全順牧場負責人劉嘉順近年耗費巨資，陸續完成設備運營的廚餘共同蒸煮場，今年初再投入擴大經營計畫，未料卻遇上非洲豬瘟攪局，許多訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的命運，若全面禁用廚餘養豬，多年投入的心血及資金，將血本無歸，令人不勝唏噓。

劉嘉順表示，中央有關永久禁用廚餘養豬政策尚未拍板確定，他仍不會放棄，將視廚餘去化配套政策，研議有無機會繼續爭取廚餘養豬，若行政院最後仍拍板永久禁用廚餘養豬，再考量後續的轉型。

日前非洲豬瘟疫情爆發後，全順的廚餘共同蒸煮場即暫停運轉至今。記者吳傑沐／攝影
日前非洲豬瘟疫情爆發後，全順的廚餘共同蒸煮場即暫停運轉至今。記者吳傑沐／攝影

