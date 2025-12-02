YouBike族群注意 新北、桃園明年1月沒投保車險不能騎

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市與桃園市YouBike 公共自行車系統將自明年1月開始，民眾「必須」完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike。本報資料照片
新北市府宣布，新北市與桃園市YouBike 公共自行車系統將自明年1月開始，共同推動公共自行車傷害險新制，民眾「必須」完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike，以保障自身權益和安全。據悉新北、桃園投保率都已突破9成，北市目前約8成多，北市仍在評估中。

新北交通局簡任技正吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike2.0系統現有1506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借並持續成長。

吳政諺說，為確保民眾騎乘安全及權益，新北市自去年7月1日實施YouBike會員租借2.0自行車須完成投保意願調查，2.0E電動輔助自行車則需先投保免費公共自行車傷害險，才能租借。公共自行車傷害險投保率也自64% 提升至96%。

吳政諺指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，建議民眾下載YouBike官方APP登錄會員至「公共自行車傷害險」專區登錄資料，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。

交通局統計，去年7月至今年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件提高約62%。

交通局表示，自明年1月起，新北市、桃園市共同推動YouBike公共自行車全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E；也提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時須一併填寫投保資料後才可借車。

交通局呼籲尚未投保的YouBike會員，請儘速於YouBike官網或下載YouBikeAPP登錄會員後，於公共自行車傷害險投保專區填寫資料，且登錄的資料務必與使用者為同一人，以免喪失自身權益。租借YouBike前務必檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘應遵守道路交通安全規則並行人優先、勿使用手機，共創友善、安全的交通環境。

