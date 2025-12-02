傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚明年12月31日前禁止， 仍待行政院拍板。台中市有廚餘養豬戶說，政策一夕變天，讓人傻眼，政府花這麼多人力、心力、養豬戶若以2蒸煮槽扣掉補助就要花約20萬元買設備，卻只能用一年，這不是浪費公帑、還把廚餘養豬戶當傻子嗎？

環境部環境管理署說明，全國有429家廚餘養豬戶，預計在12月6日起，受理養豬戶申請補助養豬場監視系統，待架設監視系統等設備、清水試煮，以及通過政府聯合考核後，即可恢復廚餘養豬。

環境管理署指出，為確保養豬戶運作達攝氏90度連續一小時，依收據實際發生金額1/2補助，每家每一蒸煮槽補助最高補助6.5萬元，每增加一槽增加0.8萬元。養豬戶若不裝置，就不能養豬，違者最高可罰300萬元。

台中市環保局統計，目前台中市養豬戶有36場是廚餘養豬，其中有3場轉型為飼養養豬，其他33場表達有意願恢復廚餘養豬，其中已有30場提出申請。

台中有廚餘養豬戶說，他們想恢復廚餘養豬，因此配合政策申請加裝24小時的監視系統等，光監視器費用，每一蒸煮槽就要一組，要價13萬元，若二槽就要26萬元，政府二槽補助7.3萬元，等於要花近20萬元，還要每月上網費用等。

廚餘養豬戶指出，他已經向廠商訂了設備、付了訂金，沒想到，今天一覺醒來，政府突然宣布恢復廚餘養豬，重點是轉型期1年，且無配套，真的是「令人傻眼」。

廚餘養豬戶質疑，政府動員那麼多人力、資源，來協助養豬戶架設監視系統、監控等，恢復廚餘養豬，結果落日轉型期竟然只有1年，若廚餘養豬戶有二個蒸煮槽，投入20多萬元設備，蒸煮槽越多，設備費越驚人，結果一年後要拆，這還有誰會想裝設？這不是政府浪費公帑、還把廚餘養豬戶當傻子嗎？