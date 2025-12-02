台灣高鐵通訊異常 影響4班次2000人

台灣高鐵今天上午發生通訊異常，隨後在上午10時49分修復，根據統計造成4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人，原因目前還在調查中。

台灣高鐵今天上午9時19分發生通訊系統異常導致列車延誤，台灣高鐵指出，經派員全力搶修，已於上午10時49分修復完成，各車次逐步恢復準點運行，並對受影響旅客表達誠摯歉意。

台灣高鐵表示，此事件發生後，台灣高鐵第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播、增派人力，協助旅客乘車，此次事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。

台灣高鐵指出，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。