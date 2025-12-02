快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵通訊異常 影響4班次2000人

中央社／ 台北2日電
台灣高鐵。聯合報系資料照
台灣高鐵。聯合報系資料照

台灣高鐵今天上午發生通訊異常，隨後在上午10時49分修復，根據統計造成4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人，原因目前還在調查中。

台灣高鐵今天上午9時19分發生通訊系統異常導致列車延誤，台灣高鐵指出，經派員全力搶修，已於上午10時49分修復完成，各車次逐步恢復準點運行，並對受影響旅客表達誠摯歉意。

台灣高鐵表示，此事件發生後，台灣高鐵第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播、增派人力，協助旅客乘車，此次事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。

台灣高鐵指出，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。

高鐵

延伸閱讀

高鐵今早9時11分發生通訊系統異常 部分列車延誤

台灣高鐵2026寒假營隊 12/4至12/11開放網路報名

台灣高鐵傍晚再增開4班次南港至台中的南下列車 全車自由座

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

相關新聞

超商關東煮阿嬤早上買、下午退？ 業者籲：「消費者請理性購物」

日前有網友在Threads發文表示到超商購物時遇到一位阿嬤「狂盧」店員想退早上買的關東煮，讓店員相當為難，更引發網友熱議...

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面...

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚明年12月31日前禁止， 仍待行政院拍板。台中市有廚餘養豬戶說，政策一夕變天...

職安法三讀通過 勞動部：史上最大幅度調整、職場霸凌法制化

立法院今日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文，包括新增的6條文。勞動部表示，這是自2013年職安...

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括砧板、蔬果、調味料等，總計23項違規。國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南...

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。