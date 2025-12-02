聽新聞
0:00 / 0:00
台灣高鐵通訊異常 影響4班次2000人
台灣高鐵今天上午發生通訊異常，隨後在上午10時49分修復，根據統計造成4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人，原因目前還在調查中。
台灣高鐵今天上午9時19分發生通訊系統異常導致列車延誤，台灣高鐵指出，經派員全力搶修，已於上午10時49分修復完成，各車次逐步恢復準點運行，並對受影響旅客表達誠摯歉意。
台灣高鐵表示，此事件發生後，台灣高鐵第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播、增派人力，協助旅客乘車，此次事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。
台灣高鐵指出，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言