20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括砧板、蔬果、調味料等，總計23項違規。國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南的黑胡椒粒，被驗出依法不得檢出的農藥「三賽唑」，共20公噸需退運或銷毀；另有業者輸入美國知名調味料業者「味好美（McCormick）」的埃及羅勒葉，也被驗出農藥超標，食藥署要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，前述這批小磨坊國際貿易股份有限公司報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須退運或銷毀，小磨坊原就在監視查驗名單，將持續維持100%查驗產品合格才會放行。

食藥署統計，近半年受理來自越南的黑胡椒粒，報驗批數共54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%。劉芳銘表示，這8批黑胡椒粒檢驗不合格原因，包括檢出不可使用的蘇丹色素，及農藥殘留不合格，食藥署從今年11月8日起，至明年11月4日止，針對所有從越南進口的黑胡椒，於邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格，才會予以放行。

台中市業者「欣臨企業股份有限公司」輸入一批美國知名調味料業者味好美製造的羅勒葉產品，檢出殘留農藥待克利0.07ppm。劉芳銘表示，依規定農藥待克利最高檢出濃度只容許0.05ppm，輸入產品已超標，需退運或銷毀，這家輸入業者，原先是後市場查驗違規業者的關係企業，被列為監視查驗對象，將持續維持監視查驗，100%檢驗產品合格才放行。

劉芳銘表示，由埃及輸入的羅勒葉，近半年內有4批不合格，在邊境抽驗比率，即日起至明年1月1日止，將調升為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。