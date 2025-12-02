婦人腹痛發燒急診竟是膽道塑膠支架阻塞 險敗血症

彰化縣一名70多歲罹癌婦人因腹痛、發燒、噁心送員榮醫院急診，檢查發現先前置放的膽道塑膠支架完全阻塞，導致膽汁無法排出、肝功能急速惡化，甚至有敗血症風險，胃腸肝膽科醫師曾宇辰率手術團隊移除阻塞的塑膠支架，再成功置放「金屬膽道支架」，讓膽汁順利引流，病患成功脫離險境。

曾宇辰提醒民眾，若曾接受膽道手術或發生膽道狹窄，出現黃疸、眼白變黃、持續性腹痛或右上腹悶痛、發燒、畏寒或不明感染、噁心、食慾不佳，應儘速就醫處置，可有效避免膽道感染或敗血症等嚴重併發症。

這名患者是因膽道腫瘤數月前在其他院接受手術治療，術後併發膽道狹窄，曾接受逆行性胰膽管鏡（ERCP）並置放塑膠支架。但近日她因發燒腹痛被送到員榮醫院急診，檢查結果肝功能異常，黃疸膽道指數明顯升高，原來是膽道塑膠支架完全阻塞。

醫療團隊與患者溝通討論後，符合惡性腫瘤適應症，曾宇辰建議病患將原塑膠支架更換為金屬支架，以改善膽汁引流情況，降低再次阻塞風險。經手術置換金屬支架後恢復順利，目前在門診定期追蹤，沒有再出現黃疸、腹痛或感染情形。