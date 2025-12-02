整理包／毒鯛魚風暴！買到吃到怎麼辦？禁藥殘留原因、退貨、自救一次看懂

全聯所販售的台灣鯛魚排被檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留，引發全台消費者高度關注。據了解，這批有問題的「毒鯛魚」已流入全台18縣市、超過1.3萬片被民眾買回家，事件涉及食安、養殖管理與水源污染等多重疑點，讓國內的食安問題又響起警鐘。

雖然專家研判，鯛魚排中的「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留量偏低、單次食用風險不高，但「禁藥不得檢出」的原則不容忽視。《聯合新聞網》特別製作整理包，為民眾梳理整起事件來龍去脈、藥物背景、為何會出現殘留、以及民眾若買到或吃下肚，該如何補救與自我健康監測。

文章目錄 毒鯛魚爆發經過

恩氟喹啉羧酸是什麼？

鯛魚排為何會有動物殺菌用藥？

買到毒鯛魚怎麼辦？

吃到毒鯛魚怎麼辦？

．爆發時間：高雄市衛生局於2025年10月執行食品抽驗計畫。

．抽驗地點：全聯福利中心路竹中正分公司。

．檢出商品：「台灣鯛魚排（約200g）」，特定效期為2027年9月16日的批次。

．藥物含量：檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028 ppm。這是台灣首次在國產台灣鯛養殖魚中，檢出該「動物用藥」殘留。

．違規標準：該藥物在水產品中是屬於「不得檢出」項目，不論含量高低，都視為違規。

．流通狀況：該批問題魚排已流通至全台18縣市的多間全聯分店，總計進貨約15,624片，已售出約13,793片。

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，相關產品已全部下架。圖／雲林縣衛生局提供

恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）是一種合成的廣效性殺菌／抗生素，屬於動物用藥。它對多種細菌具有抑制或殺滅作用，可用於治療動物的細菌感染。

根據我國相關法規（動物用藥品管理法／使用準則），該藥品目前僅被核准用於牛、豬、家禽等陸域畜養動物，不得用於水產動物養殖。也就是說，意味著其在魚肉中「不得檢出」，只要檢出，即屬違法／不合格。

根據農業部漁業署初步說明表示，若養殖戶為了治病而投藥，殘留量通常會遠高於0.028ppm（例如可能超過1ppm）。加上這次濃度偏低，因此研判，極可能不是養殖戶蓄意使用禁藥，可能是「水源污染」或「鄰近畜牧用地污染」導致；但無論如何，只要檢出殘留，即不符合水產品用藥規定。

雲林縣政府追查上游養殖場，並未發現可疑用藥，養殖戶自主檢驗也顯示未檢出，污染來源仍待後續檢驗報告釐清。

南投縣衛生局獲報出問題的台灣鯛魚排，銷往縣內的全聯集集民生店，立刻派員到該店稽查。圖／南投縣衛生局提供

民眾可比對購買門市與批號／效期，看看是否屬於「台灣鯛魚排（大）」效期是否為2027/9/16，這批被下架／回收批次的問題鯛魚排，可持發票或商品至原購買門市辦理退貨或換貨。目前全聯已有針對該批貨啟動退換貨機制。

若民眾不方便退貨或已丟掉包裝，也可聯絡全聯客服說明情況，尋求退款或補償。

根據毒物科醫師與衛生單位的判斷，這批檢出的0.028ppm濃度，短期食用「一次性／少量」雖不至於會導致器官急性損傷，但仍有可能引起過敏反應，例如皮膚紅腫、蕁麻疹、腸胃不適等。

建議若不小心吃到全聯這批「台灣鯛魚排（大）」效期為2027/9/16」的產品，請立即立即停止食用，並留意是否有腸胃不適（腹脹、腹瀉）、過敏反應（如蕁麻疹）等症狀。

食用後有疑慮者，以透過多喝水、多運動等方式，加速身體的新陳代謝，幫助藥物排出。若出現明顯身體不適症狀（如嚴重腹瀉、嘔吐、全身痙攣、呼吸困難等），應立即攜帶購買資訊和食物資訊，就醫諮詢專業醫師。