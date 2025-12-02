快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。本報資料照片
中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。這波平地最低溫約15、16度，台北市區約16、17度附近，不到大陸冷氣團（台北氣象站14度以下）標準，但比起這幾天降溫仍相當有感。且西半部天氣晴朗穩定，夜間輻射冷卻明顯，清晨前後容易出現局部極端低溫。

謝佩芸指出，今天天氣舒適穩定，明天受東北季風影響，天氣明顯變化，各地氣溫明顯下降，北部、東半部降雨增加。今天比昨天雲量減少，只有迎風面北部及部分東部地區比較多，其他地區雲量偏少，可見陽光。今天只有基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他各地多是晴到多雲。 

氣溫方面，北部及宜花東今天白天高溫約25到27度，舒適到溫暖；中南部高溫可接近30度甚至部分地區更高，感受相當溫暖甚至有一點熱。

謝佩芸指出，明天受東北季風增強影響，氣溫明顯變化。今天各地白天高溫偏高，入夜之後氣溫慢慢下降。明天白天各地高溫有明顯下降，尤其北台灣，北部及東半部降到20-22度，且愈晚愈冷，最冷在周四清晨約15、16度，南部17、18度，感受變涼、變冷感覺很明顯。周四、周五之後南部日夜溫差大，白天熱早晚涼，北部氣溫則逐日回升。

未來降雨趨勢，謝佩芸說，周三東北季風增強，桃園以北及東半部地區降雨機率比今天高，以陰天、短暫雨天氣為主，新竹、苗栗地區及中部山區也有零星降雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。周四及周五仍受東北季風影響，但水氣減少，降雨以基隆北海岸、大台北山區及東半部為主；周六水氣更為減少，下雨區域也縮小，各地以晴到多雲天氣為主。

謝佩芸指出，今晚到明天東北季風增強，氣象署針對15縣市發布強風特報，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，呼籲民眾注意。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天天氣預測。圖／中央氣象署提供
