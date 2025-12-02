長期行動不變 男子採用DAA微創髖關節手術恢復行動力

新竹一名76歲男子多年前因髖臼骨折接受手術，術後留下垂足（foot drop）與步態異常，長期行動不便，導致外傷性退化性髖關節炎，求助新竹台大分院骨科團隊，最終決定採用「前側入路（Direct Anterior Approach, DAA）」人工髖關節置換手術，避開之前的手術區域，男子術後當天即可床邊如廁並下床行走，疼痛顯著減輕，成功改善長年困擾。

新竹台大分院骨科部主任、醫師賈維焯指出，DAA手術的最大優勢在於保留肌肉結構、縮小傷口並降低疼痛，使病人能於術後儘早下床活動，加速恢復日常生活功能。

賈維焯說明，DAA人工髖關節置換術是近年國際間發展成熟的微創技術。新竹台大分院骨科團隊結合術前影像分析與精準定位系統，提高手術植入穩定性與下肢長短對位準確性。與傳統後側入路手術相比，DAA術式不僅可減少術後疼痛與出血，亦能縮短復健期並降低脫臼風險。