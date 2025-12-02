三寶媽瘦不了是因為「減過頭」？ 醫：5個錯誤習慣愈減愈胖

網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製。雖然提高訓練強度、更嚴格控制飲食，體重數字下降，但小腹凸出、身體浮腫、情緒波動等狀況接連出現。做了荷爾蒙檢測才發現，問題是「努力過頭」，導致荷爾蒙失衡，愈減愈胖。。

家庭醫學科醫師鄧雯心表示，女性常忽略壓力荷爾蒙的重要性，長期累積的身心壓力導致皮質醇持續升高，導致「壓力胖」或「過勞肥」，脂肪堆積在腹部、背部和肩膀等部位。而長期高皮質醇也會導致胰島素阻抗，使血糖升高、代謝異常，身體更容易儲存脂肪。

鄧雯心以刊登於「行為與腦部研究」（Behavioral and Brain Research）的一項雙盲研究指出，內容針對61名18到44歲的女性進行測試。受試者在不知道內容的情況下，分別服用20毫克皮質醇或安慰劑，再透過心率變異度（HRV）與功能性磁振造影觀察身體反應。

HRV被視為壓力的生理指標，反映中樞自律神經網路的調節與適應能力；HRV愈高，代表身體愈能從壓力中恢復，也愈能維持穩定。這項雙盲研究結果顯示，在未控制年齡與種族時，皮質醇相較於安慰劑會使HRV指標下降，也就是身體的「冷靜按鈕」被調小，大腦處理壓力的神經連線也變弱。

這項研究收案包含沒有憂鬱、曾經憂鬱與正在憂鬱的女性，皮質醇干擾模式在三組中無顯著差異。所有女性都有可能遇到壓力荷爾蒙的影響，不分情緒、不分體質。鄧雯心說，體重控制沒有達到預期甚至失控，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復。

「身體就像引擎過熱，再怎麼踩油門也動不起來，需要先冷卻、穩定，才能重新運轉。」鄧雯心分享5個看似正確，卻悄悄加重壓力、讓身體失去安全感的錯誤習慣：

1.少吃卻忽略營養的質量：身體長期處於營養不良的狀態，會降低新陳代謝率並影響荷爾蒙分泌，如果減少肌肉量，反而會使體重增加或難以瘦身。

2.過度運動卻沒有適當休息：休息不夠，讓睡眠品質下降、基礎代謝率變慢、肌肉流失等，讓運動效果事倍功半。

3.沒有避開發炎性飲食：只是單純控制熱量，卻沒有選擇對的食物，身體處於慢性發炎，免疫系統過勞會近一步刺激壓力荷爾蒙。

4.太晚睡、睡太少：睡覺時身體會進行修復和能量儲存，睡眠不足、破壞日夜節律會使基礎代謝率下降，讓代謝失常。

5.情緒壓力引發情緒性進食：情緒與身體代謝有很大的關聯性，若心情不好，執行瘦身計畫很容易徒勞無功，且容易報復性進食。