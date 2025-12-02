快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

三寶媽瘦不了是因為「減過頭」？ 醫：5個錯誤習慣愈減愈胖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
減重控制如果忽略壓力荷爾蒙的重要性，愈是用力愈是適得其反，恐愈減愈胖。本報資料照片
減重控制如果忽略壓力荷爾蒙的重要性，愈是用力愈是適得其反，恐愈減愈胖。本報資料照片

網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製。雖然提高訓練強度、更嚴格控制飲食，體重數字下降，但小腹凸出、身體浮腫、情緒波動等狀況接連出現。做了荷爾蒙檢測才發現，問題是「努力過頭」，導致荷爾蒙失衡，愈減愈胖。。

家庭醫學科醫師鄧雯心表示，女性常忽略壓力荷爾蒙的重要性，長期累積的身心壓力導致皮質醇持續升高，導致「壓力胖」或「過勞肥」，脂肪堆積在腹部、背部和肩膀等部位。而長期高皮質醇也會導致胰島素阻抗，使血糖升高、代謝異常，身體更容易儲存脂肪。

鄧雯心以刊登於「行為與腦部研究」（Behavioral and Brain Research）的一項雙盲研究指出，內容針對61名18到44歲的女性進行測試。受試者在不知道內容的情況下，分別服用20毫克皮質醇或安慰劑，再透過心率變異度（HRV）與功能性磁振造影觀察身體反應。

HRV被視為壓力的生理指標，反映中樞自律神經網路的調節與適應能力；HRV愈高，代表身體愈能從壓力中恢復，也愈能維持穩定。這項雙盲研究結果顯示，在未控制年齡與種族時，皮質醇相較於安慰劑會使HRV指標下降，也就是身體的「冷靜按鈕」被調小，大腦處理壓力的神經連線也變弱。

這項研究收案包含沒有憂鬱、曾經憂鬱與正在憂鬱的女性，皮質醇干擾模式在三組中無顯著差異。所有女性都有可能遇到壓力荷爾蒙的影響，不分情緒、不分體質。鄧雯心說，體重控制沒有達到預期甚至失控，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復。

「身體就像引擎過熱，再怎麼踩油門也動不起來，需要先冷卻、穩定，才能重新運轉。」鄧雯心分享5個看似正確，卻悄悄加重壓力、讓身體失去安全感的錯誤習慣：

1.少吃卻忽略營養的質量：身體長期處於營養不良的狀態，會降低新陳代謝率並影響荷爾蒙分泌，如果減少肌肉量，反而會使體重增加或難以瘦身。

2.過度運動卻沒有適當休息：休息不夠，讓睡眠品質下降、基礎代謝率變慢、肌肉流失等，讓運動效果事倍功半。

3.沒有避開發炎性飲食：只是單純控制熱量，卻沒有選擇對的食物，身體處於慢性發炎，免疫系統過勞會近一步刺激壓力荷爾蒙。

4.太晚睡、睡太少：睡覺時身體會進行修復和能量儲存，睡眠不足、破壞日夜節律會使基礎代謝率下降，讓代謝失常。

5.情緒壓力引發情緒性進食：情緒與身體代謝有很大的關聯性，若心情不好，執行瘦身計畫很容易徒勞無功，且容易報復性進食。

延伸閱讀

雲林最大黃氏製藥新廠啟用 新建獨立荷爾蒙製廠推向國際

「梅西妻」安東內拉曬健身照！37歲三寶媽身材火辣　赴美後轉型健身達人、事業大躍進

50歲佘詩曼凍齡身材秘訣公開！6大瘦身飲食＋運動攻略：三餐定時、熱瑜珈

明明吃不多卻越來越腫？醫師揭40+熟女「發炎性肥胖」真相：兇手竟是荷爾蒙？

相關新聞

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括砧板、蔬果、調味料等，總計23項違規。國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南...

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有...

最大震度3級！宜蘭近海10:01發生規模4.3地震 9縣市有感

今早10時01分東部發生有感地震，台北地區明顯搖晃，不少人驚覺「上下震了一下」。中央氣象署表示，宜蘭縣近海發生規模4.3...

高鐵今早9時11分發生通訊系統異常 部分列車延誤

台灣高鐵今早傳出部分有列車延誤情況，高鐵公司表示，受到通訊系統異常影響，導致部分列車延誤，目前全線列車仍依班表維持營運，...

處理違規竟「開自己罰單」！員警含淚繳1200 網見真相讚：負責任

不少人都有被檢舉開單的經驗，台南市政府警察局第五分局分享，一名員警在處理交通違規檢舉案件時，意外發現開罰單的對象是自己，讓他笑稱「明年紅包可以減1200嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

餐點木蓋黏乾掉骨頭疑前人吃剩... 連鎖居酒屋用酒精消毒未清洗惹議

知名連鎖日料居酒屋遭民眾爆料，店家上餐竟將沒清洗的木蓋蓋在餐點上，直到客人發現殘留在蓋子上異物，疑為客人吃剩的骨頭，向店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。