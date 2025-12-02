快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

西班牙失守 全球非洲豬瘟升溫 嘉大日夜檢測守住台灣豬肉防線

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大獸醫學院經濟動物團隊師生11月中旬出席日本第11屆亞洲豬病獸醫師大會發表六項重要研究成果。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學院經濟動物團隊師生11月中旬出席日本第11屆亞洲豬病獸醫師大會發表六項重要研究成果。圖／嘉義大學提供

全球非洲豬瘟疫情持續擴大，南韓日前將疫情層級調升至「嚴重」，西班牙也在沉寂30年後再度出現確診。台灣雖於今年10月成功中止台中梧棲疫情，但仍持續面臨境外輸入及境內零星風險。嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室負責雲林、南投、嘉義及台南等縣市的檢測任務，該區域養豬頭數占全台高達53.7%，嘉大也因此成為台灣豬肉安全的核心防線之一。

農業部表示，台灣正積極努力，期盼在2026年順利重回「非疫區國家」行列；若能達成「單陽清零」目標，台灣將成為全球首個在非洲豬瘟發生後成功重返非疫國的國家。為降低疫情風險，農業部於11月29日宣布將西班牙自非疫區名單中移除，並禁止其活豬及豬肉產品輸台，國內市場常見的伊比利豬肉也將因此暫時缺貨。

此次疫情期間，農業部、動植物防疫檢疫署、獸醫研究所、地方動物防疫機關及非洲豬瘟初篩實驗室皆承受高度防疫壓力，力拚阻絕病毒。嘉義大學獸醫學院院長吳瑞得表示，為避免疫情擴散，嘉大團隊主動加班，連續超過20天投入檢測工作，不敢有一刻鬆懈。

非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授指出，自疫情爆發至11月27日，全國化製廠檢體共檢驗6114件，其中嘉大就執行2142件，占比約35%，顯示嘉大在雲嘉南地區防疫量能中的重要性。郭鴻志表示，檢測能如期完成，全靠助理同仁加班配合，以及師生投入支援，形成守護台灣養豬產業的堅實力量。

面對全球疫情升溫，嘉義大學表示，將持續配合政府提升生物安全與檢疫措施，嚴守國境與畜牧場域的每一道關卡，與產業共同守護台灣豬肉安全與養豬產業的長期穩定。

嘉義大學獸醫學院動物疾病診斷中心獸醫師與獸醫學系學生至養豬場幫豬隻進行健康監測。圖／嘉義大學提供
嘉義大學獸醫學院動物疾病診斷中心獸醫師與獸醫學系學生至養豬場幫豬隻進行健康監測。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學院院長吳瑞得（左一）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（右一）與負責非洲豬瘟檢測工作的獸醫師合影。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學院院長吳瑞得（左一）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（右一）與負責非洲豬瘟檢測工作的獸醫師合影。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學院院長吳瑞得（右）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（左）指導獸醫師進行非洲豬瘟檢測分析作業。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學院院長吳瑞得（右）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（左）指導獸醫師進行非洲豬瘟檢測分析作業。圖／嘉義大學提供

非洲豬瘟

延伸閱讀

後年起全面禁廚餘養豬 給1年落日轉型期

明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

中市補助豬肉攤非洲豬瘟防疫損失 12月10日截止申請

嘉大土雞美食節12月10日開動 創意料理免費吃、紀念杯送完為止

相關新聞

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括砧板、蔬果、調味料等，總計23項違規。國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南...

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天天氣舒適穩定，周三東北季風增強，氣溫下降，北東降雨增多，中部以北3500公尺以上高山有...

最大震度3級！宜蘭近海10:01發生規模4.3地震 9縣市有感

今早10時01分東部發生有感地震，台北地區明顯搖晃，不少人驚覺「上下震了一下」。中央氣象署表示，宜蘭縣近海發生規模4.3...

高鐵今早9時11分發生通訊系統異常 部分列車延誤

台灣高鐵今早傳出部分有列車延誤情況，高鐵公司表示，受到通訊系統異常影響，導致部分列車延誤，目前全線列車仍依班表維持營運，...

處理違規竟「開自己罰單」！員警含淚繳1200 網見真相讚：負責任

不少人都有被檢舉開單的經驗，台南市政府警察局第五分局分享，一名員警在處理交通違規檢舉案件時，意外發現開罰單的對象是自己，讓他笑稱「明年紅包可以減1200嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

餐點木蓋黏乾掉骨頭疑前人吃剩... 連鎖居酒屋用酒精消毒未清洗惹議

知名連鎖日料居酒屋遭民眾爆料，店家上餐竟將沒清洗的木蓋蓋在餐點上，直到客人發現殘留在蓋子上異物，疑為客人吃剩的骨頭，向店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。