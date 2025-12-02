西班牙失守 全球非洲豬瘟升溫 嘉大日夜檢測守住台灣豬肉防線
全球非洲豬瘟疫情持續擴大，南韓日前將疫情層級調升至「嚴重」，西班牙也在沉寂30年後再度出現確診。台灣雖於今年10月成功中止台中梧棲疫情，但仍持續面臨境外輸入及境內零星風險。嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室負責雲林、南投、嘉義及台南等縣市的檢測任務，該區域養豬頭數占全台高達53.7%，嘉大也因此成為台灣豬肉安全的核心防線之一。
農業部表示，台灣正積極努力，期盼在2026年順利重回「非疫區國家」行列；若能達成「單陽清零」目標，台灣將成為全球首個在非洲豬瘟發生後成功重返非疫國的國家。為降低疫情風險，農業部於11月29日宣布將西班牙自非疫區名單中移除，並禁止其活豬及豬肉產品輸台，國內市場常見的伊比利豬肉也將因此暫時缺貨。
此次疫情期間，農業部、動植物防疫檢疫署、獸醫研究所、地方動物防疫機關及非洲豬瘟初篩實驗室皆承受高度防疫壓力，力拚阻絕病毒。嘉義大學獸醫學院院長吳瑞得表示，為避免疫情擴散，嘉大團隊主動加班，連續超過20天投入檢測工作，不敢有一刻鬆懈。
非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授指出，自疫情爆發至11月27日，全國化製廠檢體共檢驗6114件，其中嘉大就執行2142件，占比約35%，顯示嘉大在雲嘉南地區防疫量能中的重要性。郭鴻志表示，檢測能如期完成，全靠助理同仁加班配合，以及師生投入支援，形成守護台灣養豬產業的堅實力量。
面對全球疫情升溫，嘉義大學表示，將持續配合政府提升生物安全與檢疫措施，嚴守國境與畜牧場域的每一道關卡，與產業共同守護台灣豬肉安全與養豬產業的長期穩定。
