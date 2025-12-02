餐點木蓋黏乾掉骨頭疑前人吃剩... 連鎖居酒屋用酒精消毒未清洗惹議

知名連鎖日料居酒屋遭民眾爆料，店家上餐竟將沒清洗的木蓋蓋在餐點上，直到客人發現殘留在蓋子上異物，疑為客人吃剩的骨頭，向店家反應，店家竟表示木蓋都不清洗，僅以酒精消毒，讓他無法接受。衛生局表示，將於店家營業時間前往稽查。

一名顧客29日前往位於國父紀念館周邊知名連鎖日料店用餐，上菜後竟發現釜飯鍋的木製鍋蓋上竟殘留異物，經詢問實習生店員推斷是「乾掉骨頭」，也不知道為何會出現；另一名資深員工則說，釜飯木蓋「不水洗」，依標準作業流程僅是用酒精消毒，該店員坦承木蓋出現骨頭口能是未經消毒回收。

民眾質疑，作為跨國連鎖企業，餐具竟採取「不水洗」清潔方式，顯有藏污納垢之虞，店家之後換一碗並提供9折補償，但他認為，現場管理鬆散，竟將黏著骨頭、未經任何處理的回收餐具直接給下一位客人使用，衛生管控完全失靈，更有可能並非個案。