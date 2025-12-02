不是重訓！父96歲善終每天固定做1事 名醫：最平凡的長壽投資

「醫師，我每天都走6000步，可是現在大家都在練重訓，我是不是也要跟著做？沒做是不是就輸了？」營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書分享門診時的一段對話，並藉此回憶起已故父親的一生，強調「走路」是最平凡卻也最可靠的健康基礎。

劉博仁表示，他的父親一輩子沒有進健身房、也沒有啞鈴或教練，每天唯一固定做的運動，就是走路。日復一日、不急不徐的步伐，陪著父親一路走到96歲。他坦言，身為兒子、也是一名醫師，直到後來才真正理解：父親的長壽，來自於那份規律而穩定的日常運動。

劉博仁指出，走路是人體最古老、也最實用的「全身啟動鍵」。當人們走路時，不只是腿部肌肉在活動，神經系統同步協調、血管彈性被喚醒，大腦前額葉與海馬迴受刺激，血液循環改善、發炎指標下降、壓力荷爾蒙也跟著緩慢下降，情緒自然安定下來。這些底層機制，就是支撐父親高齡健康的重要力量。

面對民眾擔心沒做重訓會「輸一半」，劉博仁強調，重訓當然有助維持肌肉量、保護關節與支持代謝功能，若有時間與能力，能做絕對是加分。但他也提醒，「不是每個人都有時間把重訓塞進生活，但幾乎每個人都能把走路塞進生活。」

他強調，規律走路是最平凡但最長壽的節奏，更是打造健康的基礎。如果無法勉強自己進行高強度運動，那就從每天的一段散步開始，因為這份穩定能讓身體的器官、神經與血管都受益。

文末，劉博仁也總結三點健康原則，作為給大眾的提醒：「若能重訓，是加分；若能走路，是根本；若能持續，就是最強的長壽處方。」他期盼每個人都能透過一小段步行，替未來累積更穩定、自在的身體力。