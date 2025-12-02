第28號颱風「洛鞍」恐生成 賈新興揭路徑、對台影響

又有颱風可能生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察2日至3日熱帶性統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主，與天琴颱風路徑相似。

此外，短期氣候趨勢預測顯示，12月中旬起至1月上旬，台灣氣溫以偏暖的機率較高，宜蘭降雨有偏多的趨勢 。

最近天氣，賈新興指出，3日至5日受東北季風影響，其中3日桃園以北及宜花東有局部短暫雨。4日至5日大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。6日至7日大台北東側及宜花、南台東至恆春半島一帶有零星短暫雨。

賈新興說，8日至9日受東北季風影響，其中8日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。9日北北基宜花有零星短暫雨。10日午後花東山區轉多雲。11日午後花東山區及恆春半島轉多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。