男學生踩單車過馬路！女同學坐車頭單車籃 青春浪漫VS極危險惹議

騎腳踏車很考驗平衡，一旦失去重心就可能「摔車」，後果不堪設想。最近有網友在社群平台發文並分享一段影片，拍攝地點是在天水圍天瑞路的一處行人穿越道。一名男學生騎著粉紅色腳踏車在綠燈時過馬路，但車頭那個小小的車籃裡，竟然坐著一名身形嬌小的女學生，車籃還被壓得有點變形。原PO在文中笑稱「車籃還滿硬挺的」，不少網友則直接批評太危險，「超考驗平衡，車頭太重，轉彎扭一下沒力就一定摔」。

車籃載女學生過馬路

原PO在Threads發文，從他上傳的影片可看到，地點是在天水圍天暉路體育館外的行人穿越道。當時一名男學生準備騎著粉紅色腳踏車過馬路，一名穿著校服的女學生則坐在車頭的籃子裡，還悠哉地滑著手機。

當號誌轉成綠燈後，男學生載著女學生慢慢起步，直到影片結束，他一路騎得相當穩，看不出車子有不平衡的情況。

網友批危險：隨時都可能摔車

影片引來大批網友留言，有人反而覺得兩名學生的舉動很青春、很浪漫，推測他們應該是小情侶，「青春本來就是要做這些事啦，不錯不錯」、「港式浪漫，年輕不做，難道老了才做嗎？」；不過更多網友則直指這行為太危險，「不摔就浪漫，摔了就悲劇」、「而且女生超危險，下坡可能直接飛出去」、「看起來就很危險，其實一點都不安全」、「看過幾次，起步踩不穩差點摔車」、「隨時都可能摔車」。

