處理違規竟「開自己罰單」！員警含淚繳1200 網見真相讚：負責任

聯合新聞網／ 綜合報導
一名員警在處理交通違規檢舉案件時，意外發現開罰單的對象是自己。 示意圖／AI生成
不少人都有被檢舉開單的經驗，台南市政府警察局第五分局分享，一名員警在處理交通違規檢舉案件時，意外發現開罰單的對象是自己，讓他笑稱「明年紅包可以減1200嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台南市政府警察局第五分局在臉書發文，這名承辦員警發現，家人借騎他的機車時，轉彎未依規定施打方向燈被檢舉，最後他仍依規定完成開單，並乖乖繳納罰鍰，同時也提醒家人記得打方向燈，並笑稱：「明年紅包可以減1200嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「這是我看過最負責、不逃避的案例了！」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「承辦人自己變成案例教育」、「以身作則，讚啦」、「了不起，負責！」、「感謝含淚分享」、「看過更好笑的：阿公收到罰單，開單人竟然是孫子，過幾天後剛好是阿公大壽宴，氣氛有夠傻眼」。

台南市政府警察局第五分局也提醒，方向燈的用意在提醒後方車輛再來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生，呼籲民眾「請養成打方向燈的好習慣喔！」。

