全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥 嘉縣市下架逾700盒養殖戶擔心受波及

全聯販售台灣鯛魚排被檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留，國內最大台灣鯛產區在雲嘉南縣市沿海魚塭，養殖戶擔心消費者信心受衝擊減少消費，魚價下跌。

嘉縣市衛生局昨接獲通報啟動全面清查，立即針對同批號商品採取「預防性下架」，全聯嘉縣市門市列入清查下架。嘉市下架235盒；嘉縣流入504包，其中397包售出、107包在架上，已全數完成下架與退貨程序，避免流入市面。衛生局要求門市張貼公告，提醒曾購買該批號民眾可憑發票辦理退貨，保障權益。

衛生局指出，目前初驗結果，後續仍需復驗確認，但為守護食安，採取「同批號、一律下架」高標準處理。食品驗出農藥或動物用藥殘留超過容許量，食品業者面臨「食品安全衛生管理法」6萬元至2億元罰鍰，呼籲業者確實控管來源、勿心存僥倖。

雲嘉南是全台前3大台灣鯛產地，台南最多，其次嘉縣，再來雲林。歲末，漁民擔心食安事件影響消費者信心與魚價。不過嘉縣府漁業科強調，這次屬於「單一漁場個案」，非全面性問題，雲林案場已由縣府啟動移動管制與調查，民眾仍可放心食用台灣鯛。

漁業科表示，台灣鯛食安把關分為2段，上市前農政單位於漁塭端抽驗、上市後衛生單位於市場端查核。這次事件後，相關藥物與台灣鯛將列為較高風險品項，政府會提升監測頻率，強化防堵。嘉縣今年吳郭魚未上市監測，共計驗了71件，均未檢出恩氟喹啉羧酸。