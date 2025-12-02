台灣鯛首見動物用藥殘留 台灣鯛協會理事長憂心產業受創睡不著

全聯台灣鯛魚排被驗出動物用藥殘留，讓面臨美國高關稅、大陸廉價傾銷，以及極端氣候挑戰的台灣鯛產業，雪上加霜。台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢坦言，消息傳出後「擔心得睡不著」，第一時間就要求雲林口湖養殖生產合作社調查養殖池周邊環境。

因被檢出的藥物屬於畜牧用抗生素，並未列入水產可使用的17種抗生素名單，照理不應出現在台灣鯛身上。郭建賢研判，可能與養殖魚塭周邊環境水源汙染有關，不排除外在水系汙染導致殘留。他強調，目前仍是初驗，需待食藥署複驗結果出爐，才能釐清來源，也才能安撫消費者與養殖漁民的心。

台灣鯛是美國主要進口品項，但市場競爭激烈。目前外銷美國條凍（冷凍全魚）與魚片面臨美國課台灣關稅20%，競爭對手大陸關稅55%，但以條凍價格每公斤1美元多傾銷，台灣報價約每公斤4.6美元，郭建賢指出，大陸超低價傾銷破壞性競爭，台灣漁民已經非常艱辛。越南與台灣同樣是20%關稅、印尼19%，競爭壓力持續。巴西雖被課50%關稅，但走美國東岸市場，對台灣影響不大。

台灣鯛在美國市場屬中高端定位，品質穩定，消費者忠誠度高。即便去年收購價創新高，美國大華超市等主要通路仍持續增加進口量，未曾減貨。美國消費者長期對台灣鯛抱持高度信任，也讓台灣成功與中國及東南亞市場區隔。