獨／員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐9人上吐下瀉 衛生局調查結果出爐

屏東縣衛生局11月15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春鎮某海鮮餐廳用餐後，陸續出現9人上吐下瀉送醫救診。屏東縣衛生局表示，調查結果近日出爐，採檢3名病發個案與5名廚工人體檢體，結果均陰性；採集環境檢體與食餘檢體，未檢出病原菌，綜合研判，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，不成立食品中毒案。

屏東縣衛生局指出，11月15日接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，當晚陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛生局當時派人到場稽查，發現現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，採集環境檢體與食餘檢體送驗。

台南某公司員工旅遊共180人，11月15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他為成人，9人並非坐在同一桌用餐。