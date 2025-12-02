快訊

獨／員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐9人上吐下瀉 衛生局調查結果出爐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局當時案發時派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗，結果均呈陰性。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局11月15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春鎮某海鮮餐廳用餐後，陸續出現9人上吐下瀉送醫救診。屏東縣衛生局表示，調查結果近日出爐，採檢3名病發個案與5名廚工人體檢體，結果均陰性；採集環境檢體與食餘檢體，未檢出病原菌，綜合研判，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，不成立食品中毒案。

屏東縣衛生局指出，11月15日接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，當晚陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛生局當時派人到場稽查，發現現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，採集環境檢體與食餘檢體送驗。

屏東縣衛生局表示，採檢3名發病個案與5名廚工的人體檢體，結果均陰性；另採集環境檢體6件及食餘檢體1件，亦未檢出病原菌。依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，食品中毒案件不成立。

台南某公司員工旅遊共180人，11月15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他為成人，9人並非坐在同一桌用餐。

衛生局提醒，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

