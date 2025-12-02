入冬第1波冷空氣來襲！ 粉專：高山有機會下雪

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣又有變化了，周二晚間起各地降溫，周末回溫但早晚仍涼。本報資料照片
又要降溫了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達台灣，明日晚間至後天（4日）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

低溫預測，「林老師氣象站」指出，西半部及宜蘭地區在攝氏14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫攝氏17至20度，金門及馬祖地區最低溫分別下探至攝氏12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。

至於北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區維持為多雲到晴天氣。一直要等到周六（6日）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升；但早晚仍然偏涼，要多加注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

