入冬第1波冷空氣來襲！ 粉專：高山有機會下雪
又要降溫了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達台灣，明日晚間至後天（4日）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。
最低溫預測，「林老師氣象站」指出，西半部及宜蘭地區在攝氏14至18度之間，花東及澎湖地區最低溫攝氏17至20度，金門及馬祖地區最低溫分別下探至攝氏12至14及11至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。
至於北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區維持為多雲到晴天氣。一直要等到周六（6日）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升；但早晚仍然偏涼，要多加注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言