明愈晚愈冷 吳德榮：周四、周五北台探12度

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。今日東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

今各地區氣溫為：北部17至27度、中部18至31度、南部17至32度及東部16至29度。

吳德榮指出，明起東北季風增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨，周四、五(4、5日)水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。明日氣溫下降，愈晚愈冷，周四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六、下周日(6、7日)東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下周一(8日)東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。

此外，吳德榮說，最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下周將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。