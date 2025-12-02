快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

後年起全面禁廚餘養豬 給1年落日轉型期

聯合報／ 記者李柏澔周嘉茹游振昇郭政芬／連線報導
中央宣布給予一年轉型落日期限，後年起將永久禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片
中央宣布給予一年轉型落日期限，後年起將永久禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，此方案仍待行政院最後拍板。

農業部今與養豬產業座談

中央非洲豬瘟災害應變中心昨天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，農業部指出，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有一年落日，今天農業部將召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，做為行政院最後決策的參考。

農業部表示，今年十月廿二日，國內發生非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心即宣布全面禁用廚餘養豬，為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務、由中央律定全面禁止廚餘養豬之轉型最後期限，最長不得超過一年，即至二○二六年十二月卅一日。

地方可自訂禁止廚餘日期

在中央律定廚餘養豬轉型最後期限日前、縣市政府可依其廚餘養豬轉型輔導與廚餘分類及去化規畫，自行訂定及公告何時禁止廚餘養豬。

轉型最後期限前的有條件使用廚餘養豬，必須是登記飼養頭數達二○○頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，禁用家戶廚餘。

養豬場最晚在今年十二月卅一日前，需經聯合檢查並獲地方政府同意，通過檢查的養豬場，全國統一於二○二六年一月一日起，可開始使用廚餘養豬。

轉型飼料餵養將提供補助

農業部表示，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，輔導養豬場轉型。無意願裝設溫度及影像監控設備者，若立即轉型使用飼料，並在今年十二月向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭三六○○元；若是已裝設溫度及影像監控設備，且持續依規定使用蒸煮廚餘至轉型期限者，須在二○二六年十二月前向縣市政府提出轉型申請，不過轉型飼料補助將降為每頭一八○○元。餵飼設備補助部分，依飼養規模每場補助卅至三○○萬。

桃園養豬產業有七成飼養餵食廚餘的黑豬。桃園養豬業者表示，希望中央協助研發黑豬適合的飼料配方，以保持產業特色，否則就得轉型，改飼養不需廚餘的白豬等豬種。

桃園市農業局指出，將全力輔導豬農轉型，但希望中央啟動離牧或轉型補貼。台中市農業局表示，將配合中央政策，輔導豬農轉型。

新竹縣副縣長陳見賢表示，竹縣一九九場養豬場約有百分之卅七使用廚餘等廢棄物餵飼，未來將全力配合相關轉型、查核、監控作業。

養豬場 廚餘 飼料 農業部 非洲豬瘟 豬農

延伸閱讀

明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控

廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離

台中市府調查：9成廚餘養豬戶盼續用養黑豬

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。