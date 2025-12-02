春水堂回沖「清潔液」 台中3人喉嚨灼傷

連鎖茶飲品牌春水堂台中公益店爆發食安疏失，員工誤拿起清潔中的熱水保溫瓶，把內部清潔液倒入回沖茶壺，三顧客飲用後喉嚨灼傷，所幸就醫後並無大礙。台中市食安處前日稽查，勒令該分店停業，並移送偵辦。

春水堂為台中發跡的全國知名連鎖品牌，以珍珠奶茶聞名，店內熱茶可回沖，公益店位於市民廣場旁，平時座無虛席。業者表示，新進員工不熟悉流程導致，將支付相關醫療費用，並加強各分店教育訓練。

事發當天，店內顧客將茶壺給店員回沖，店員疑未確認熱水瓶內液體，直接將清潔液加入茶壺沖泡，三名顧客飲用後喉嚨不適。據了解，當時消費者喝了一口，反映茶湯很酸，馬上吐出來，喉嚨不舒服，就醫幸無大礙，隨後離院。

春水堂強調，依內部流程，清潔中的熱水瓶都會張貼「清潔中」牌子，新進員工不熟流程誤拿，已立即對全台分店加強教育訓練；事發後店長陪同顧客至急診檢查，店方會負擔所有醫療費用。

台中市食安處調查發現，店家以「酵素去漬粉」加水製成清潔液，其成分為活氧酵素、碳酸氫鈉。台中榮總毒物科醫師毛彥喬表示，活氧酵素通常是過碳酸鈉，遇水分解成雙氧水與碳酸鈉，高濃度下會灼傷組織；碳酸鈉、碳酸氫鈉屬弱鹼性，具有輕度腐蝕性，對人體危害，則視濃度、接觸時間而定。

台中市食安處指出，業者涉違反食品安全衛生管理法，已勒令該分店停業，要求立即改善及加強員工教育訓練；待食安處複查合格後才可復業，將依食安法規定，將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一千萬以下罰金。

此外，連鎖茶飲「日出茶太」也傳出食安問題。有民眾十一月廿九日於台北市美麗華門市買珍奶，喝到完整小蟑螂，當下反胃，多次嘔吐。業者願退款補償，二周內全台門市同步停業一天，展開消毒。

台北市衛生局食藥科昨派員稽查，該門市熱水機旁管線孔洞未密封，可能致蟑螂入侵，已限期改善。