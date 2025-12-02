防肌少症 醫界：握力、小腿圍納入成人健檢

我國已成超高齡社會，專家提醒，肌肉功能衰退比多數人想的還要早，政府應將握力、小腿圍等檢測，列為成人健康檢查中的常規性項目，作為評估肌少症的參考依據。另鼓勵民眾多多運動，補充營養，以增加肌力及肌肉量。

台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭表示，衛福部國健署近年結合世界衛生組織推動「整合性高齡照護評估」（ＩＣＯＰＥ），評估長者行動力、認知、活力、憂鬱，這均為影響肌少症的相關因子。

亞洲肌少症工作小組（ＡＷＧＳ）最新診斷共識則建議，中老年人應定期檢測握力（肌力）、小腿圍（檢測肌肉量），作為評估肌少症的重要指標。肌力好壞，與行動力、骨折、跌倒相關，而肌肉量多寡，則與代謝、心血管及身體發炎狀況、胰島素分泌等息息相關。

「頭腦簡單、四肢發達，這不再是損人話語，四肢發達，有助於大腦活化，讓頭腦變得不簡單。」台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任林明憲說，二○一九年肌少症握力標準為六十五歲以上長者男性握力小於二十八公斤、女性小於十八公斤。今年增加五十至六十四歲長者部分，男性握力若小於三十四公斤、女性小於二十公斤，就可能是肌少症。

陳亮恭表示，目前台北市衛生局成人健檢已加入小腿圍量測，提早預防及發現肌少症，不過，檢測對象為六十五歲以上長者，建議年齡應提早至五十歲。另呼籲，國健署將握力、小腿圍等檢測，列入成人健康檢查常規項目，不用多花什麼錢，卻能有效預防肌少症，值得官方推廣。

「每天都有許多同仁發表論文、研究，但這是我上任院長以來，為了同仁的研究，第一次主持記者會。」台北榮總院長陳威明表示，這是由台灣領導亞洲團隊制定肌少症診斷共識，相當不易，可落實賴清德總統推動的健康台灣政策，鼓勵民眾多多運動，儲存肌力及肌肉，縮短國人不健康餘命。

林明憲指出，該院長期關注長者肌少症問題，高齡醫學整合門診在周一、周五上午推出特色門診，針對肌少症患者提供完整評估與介入服務，包括肌肉質量測量、營養諮詢、運動建議，提供病患精準的照護計畫。