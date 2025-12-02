快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲太晚！亞洲新共識 50歲篩檢肌少症

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡由65歲提前至50歲。圖為利用單槓伸展拉筋的民眾。記者余承翰／攝影
亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡由65歲提前至50歲。圖為利用單槓伸展拉筋的民眾。記者余承翰／攝影

我國邁入超高齡社會，老年人口愈來愈多，由我國所主導的亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從原本六十五歲提前至五十歲，為避免肌少症，需運動、營養雙管齊下，阻抗型運動合併有氧運動，每天攝取足量蛋白質，補充魚油、益生菌。

該項計畫主持人為台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭，他表示，肌少症需同時符合低肌肉量、低肌力等兩大條件，而四十五歲為重要關鍵，如等到六十五歲才想增肌，一切都太慢了。

陳亮恭於二○一四年起與日本、南韓、新加坡、泰國、香港等專家攜手推動亞洲肌少症診斷與治療標準，歷經長達十年的追蹤，分析整理亞洲國家八個大型世代研究、近三萬五千名個案資料，終於制訂出亞洲版肌少症的診斷共識。

調查顯示，亞洲六十五歲以上族群中，肌少症比率達百分之十六點五，可能肌少症則占百分之廿八點七、嚴重肌少症占百分之四點四，逾四成亞洲人有肌少症風險。此外，亞洲人身體組成與歐美不同，肌肉量遠低於歐美人，原因可能為主食偏向澱粉等碳水化合物，以致肌肉少、脂肪多。

在亞洲版診斷肌少症共識報告中，標準「肌力低下＋肌肉量不足」，在肌力部分，若六十五歲以上男性握力小於廿八公斤、女性小於十八公斤，恐有肌少症。此外，男性小腿圓周小於三十四公分，女性小於三十三公分，即為肌肉量不足。

「若要預防肌少症，從中年起即應關注營養、運動。」陳亮恭說，廿歲至七十歲，肌肉流失百分之四十，年逾六十歲後，流失速度更快，每年流失百分之一點四至二點五。建議中年老族群，固定從事混合型運動，阻抗型運動（重訓）合併有氧運動（游泳、快走等），以增加肌力、肌肉量與行走速度。

至於營養，六十五歲以上長者每日需攝取足夠的蛋白質，每公斤體重一點二至一點五九公克。未滿六十五歲民眾則是每公斤體重一點六公克，以七十公斤男性為例，每天應攝取一一二公克蛋白質，建議來源為雞蛋、雞肉。此外，每天補充Omega-3魚油、益生菌，也有助於增加肌力、肌肉量、強化下肢。

陳亮恭指出，肌肉量與心血管、新陳代謝、胰島素阻抗、憂鬱、失智等有關，一旦罹患肌少症，將大幅增加高齡者健康風險，包括降低活動能力、日常生活能力失能、生活品質下降，增跌倒、骨折及住院等風險，甚至提高死亡率。

亞洲版診斷共識日前刊登於「Nature Aging」期刊，陳亮恭說，該期刊極少刊登疾病臨床指引，難能可貴。

肌肉 運動 骨折 高齡化

延伸閱讀

不健康餘命長…肌少症是關鍵之一 陳亮恭：成人健檢應納握力與小腿圍

健康台灣從肌力開始 北榮院長陳威明：降低肌少症才能縮短不健康餘命

亞洲肌少症比例高 醫籲50歲就要篩檢

台灣領軍亞洲訂肌少症新標準登「Nature Aging」 篩檢年齡提前到50歲

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。