快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／3地停水爆民怨 應變慢半拍

聯合報／ 本報記者游明煌

基隆河八堵抽水站油汙染案查出油膜感測器未發揮作用、淡北道路工程誤鑽自來水管，起因地下管線「圖資與現況落差大」，基隆、汐止淡水21萬戶大停水引燃民怨怒火，水公司、新北市府危機理被批「螺絲鬆了」，供水穩定性、危機應變與備援韌性都須檢討。

水公司上月27日發現油汙染後雖停止基隆河抽水，改用新山水庫供水，卻未主動告知油汙早已進入管網，民眾喝油水嗆到吐、洗衣服有油味殘留，水公司雖緊急排水，但氣味久久難除，也讓傷害擴大。

連日來水公司危機處理慢半拍，民眾不滿情緒日益高漲，抱怨通報電話打不通，清洗水塔賠償、申請細節沒說清，每戶只賠3度更被批沒誠意。

台水錯估情勢，一開始只說30多戶受影響，一再強調檢驗水質合格，要民眾放心，實情是影響基隆市多達10.5萬戶，新北汐止區也有4.7萬戶受波及。民眾不敢用水、沒水可用，只能搶買瓶裝水應急。

市府稽查發現，八堵抽水站油膜感測器有一組早年就故障，另一組靈敏度又不足，顯示平時設備維管疏漏，形成水質把關的破口。況且，飲用水理應有過濾、檢驗等層層把關，怎會少許油汙就讓管網有油味？在在讓民眾對供水品質失去信心。

至於新北淡水施工爆管害6萬多戶停水3天，市民生活大亂，事件肇因於地下管線「圖資與現況落差大」，也讓居民難接受。究責廠商之餘，新北市府的工程管理、緊急應變也嚴重失靈，復水時間一延再延，連藍營議員也忍不住開罵，「看不見市府有效率地跨局處應變」。

用水接連「出包」，市府、水公司都要徹底檢討，給受影響市民一個交代，責任歸屬一個都不能少。

停水 淡水 基隆 汐止

延伸閱讀

補償方案出爐！淡水2日凌晨2時復水 台水：一律扣減4天水費

淡水停水第四天 供水一再後延基層炸鍋轟「人禍」

台南18區將停水39小時 市府籲旅宿業提前因應

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。