屏東百合園區飄臭 肥料惹禍

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣長治鄉百合園區永久屋旁畜牧場環伺，早上飄肥料場味道，晚上有汙水味，民代要求還給族人乾淨新鮮空氣。環保局調查，臭味源自屏東市一間堆肥場將未發酵完成的肥料載到堆肥場後方農地衍生，已移請檢方偵辦。

霧台鄉議員杜仁勇昨天質詢表示，近期百合園區周邊的堆肥場後方，不斷傳出臭味，他發現每天下午3時過後真的很臭，居民住在那裡很辛苦。

環保局長顏幸苑說，百合園區周邊500公尺內有5間養豬場，其中1家養3千多頭豬，其他4家養100頭以下，另有一家養雞場、1家養鵝場與1家肥料場。環保局獲報後已派人加強巡視，發現飼養數量最多的養豬場跟養雞場都有臭味，11月下旬已做異味官能測定，送驗報告尚未出爐，如發現超標，會要求立即改善，並依空汙法裁處。

她表示，當地堆肥場有做空氣汙染防治設備，3年多來都沒有接獲陳情。之所以飄散臭氣，主要是屏東市一間堆肥場將未發酵完成的肥料載到到百合園區後方約40公尺的農地及麟洛鄉某農地暫放，才生出臭味，兩地都遭舉報。

屏東縣環保局表示，屏東市這間堆肥場今年9月底因涉非法棄置，已移請檢方調查。檢方若無進一步保留證據必要性，會盡快要求業者清除。

屏東 臭味 環保局

