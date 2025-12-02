25樓老舊建築 高雄聯合稽查

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨宋原彰／高雄報導
高雄市消防局及工務局昨選定漢來大飯店稽查，確認消防系統正確運作。記者張議晨／攝影

香港宏福苑大火逾150人罹難，尚有多人失聯，高雄城中城大火殷鑒亦不遠，議會昨早為罹難者默哀1分鐘，藍綠議員都要求市府檢視高樓消防救災及工地防護網材質。市府指昨起1個月內會針對25樓以上老舊建築進行聯合稽查，首案選定星級漢來飯店，測試均正常，後續將查核其他高層建物。

副市長林欽榮說，即使國家還沒規定，市府仍可先發布行政指導命令，要求建商及施工場域的防護網優先使用防燃材料。12月1日起消防與工務局已啟動25樓以上老舊房屋聯合稽查。

高市20年、25層以上超高層大樓主要集中開發較早的新興、苓雅、前金區一帶，全市共列管59棟，市府昨天專案稽查首日選定漢來大飯店，測試一切正常。工務局指營業場所逃生動線倘無法立即改善，依建築法可罰6至30萬元，公寓大廈則通知住戶限期改善，未改善可罰4萬至20萬元。

議員李雅慧昨在總質詢指出，宏福苑大火發生時正進行外牆維修，竹製鷹架及窗戶發泡膠板都是易燃材料，前鎮區也曾發生燃放鞭炮不慎引發工地防護網燃燒，市府應規範防護網使用阻燃材質。工務局長楊欽富指目前建築工地鷹架都是鋼管沒有竹子，但防護網沒特別規定防焰，會建請中央修法。

「沒人願意看見災難發生」，議員陸淑美說，人命關天的事怎可等中央修法，難道要等不幸發生才檢討？議員黃香菽認為，高雄經歷城中城事件，應更重視高樓救災，北市已要修改自治條例，高市更應強化高樓救災量能。尤其外牆拉皮或修補施工會比無人居住的工地更危險，工安稽查都需加強。

消防局表示，目前法規採合格申報，專案稽查除全面檢查消防設備運作及警報系統功能外，也要求住戶減少雜物堆積，淨空陽台，減少火災風險。

香港 香港大火 高雄市 建築

