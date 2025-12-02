快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物電動車宣稱可上路 民眾挨罰控業者欺騙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
寵物電動車業者宣稱未經審驗的電動車可作為代步工具，涉嫌廣告不實，桃園近40名消費者受害。圖／市議員黃瓊慧提供
寵物電動車業者宣稱未經審驗的電動車可作為代步工具，涉嫌廣告不實，桃園近40名消費者受害。圖／市議員黃瓊慧提供

知名寵物電動車業者被消費者指控廣告不實，宣稱販售的「毛動力寵物電動車」可作為代步工具，花了5萬元買車後，上路遭警方開罰，桃園受理消費申訴爭議18件，消費者楊小姐昨提告業者加重詐欺罪嫌。業者回應，已依消費爭議流程處置並無詐欺，靜待司法偵查。

市議員黃瓊慧昨下午陪同楊小姐赴桃園地檢署按鈴提告，她說，11月初接獲多起消費者陳情，稱購買「毛動力寵物電動車」時被告知該產品可合法上路，然而車輛根本未經審驗，有消費者騎乘被開罰單，業者一度失聯，使消費者投訴無門，受害消費者近40人，盼市府消保官啟動團體調解。

楊小姐說，她遭警方盤查開單後，多次向業者請求提供車輛合格標章證明，屢遭「已讀不回」，態度消極，業者甚至反控她誹謗及違反個資，形同恐嚇消費者，消費者將組自救會，共同爭取權益。

律師王妙華說，該產品銷售方式類似「微型電動二輪車」，依道路交通管理處罰條例規定，相關車輛必須通過審驗、登記並領牌上路，但「毛動力」販售的寵物電動車未取得任何合格標章，業者卻仍在各大寵物展、官方網站等平台宣稱車輛可上路代步，已涉及不實廣告及誤導消費者。

桃園市經發局指出，經查該業者原聲稱寵物電動車為「電動輔助自行車」，但車輛並無踏板，以電力驅動為主，類似「微型電動二輪車」，由於該車輛未通過審驗取得合格標章，因此不得上路。

桃園市主任消保官彭新澍說，已依消費者保護法規定，函請業者說明陳述意見及提出解決方案，截至昨天，累計申訴共18件，將依消費爭議處理程序請雙方到場協商，就案情及消費者訴求進行分類陸續召開協商會議，如有必要，法務局將提供法律諮詢，或協助團體訴訟。

延伸閱讀

寵物電動車涉不實廣告？她載毛孩上路遭開單怒告 業者：靜候司法

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。