快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

搭海風號 遊覽西海岸

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌限定甜點與飲品。走進台中新奢勤美商圈，旅宿最新垂直美術館概念的洲際飯店；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

延伸閱讀

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

2025台灣建築獎出爐、新北市美術館獲首獎 四大常勝軍首度同屆摘獎

開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。