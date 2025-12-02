快訊

長照扣除額18萬元 最快明年報稅適用

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院財政委員會初審通過「所得稅法」第17條條文修正草案，長照扣除額由現行12萬元提高至18萬元。記者余承翰／攝影
立法院財政委員會初審通過「所得稅法」第17條條文修正草案，長照扣除額由現行12萬元提高至18萬元。記者余承翰／攝影

立法院財政委員會八月初審通過所得稅法修正草案，長照扣除額由現行十二萬元提高至十八萬元，並從今年一月一日開始實施。財政委員會召委、國民黨立委賴士葆昨天召集協商，朝野立委均同意維持初審結論，財政部長莊翠雲也表態希望明年五月報稅就能適用。估計受益戶數卅五萬戶。

現行所得稅法第十七條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除十二萬元，朝野立委提案修法，分別主張提高至十八萬元、廿萬元、廿四萬元及卅六萬元不等。

立法院財政委員會八月十四初審通過所得稅法第十七條修正草案，長照扣除額由現行十二萬元提高至十八萬元；負責此案的賴士葆昨天再度召集協商，納入民眾黨團、國民黨立委李彥秀、民進黨立委王正旭、李坤城、賴惠員、陳冠廷、林月琴及郭國文等人所提經過立法院會逕付二讀的草案版本。

立委林德福說，申請外勞每個月要付三萬元以上，一年就要花費卅六萬元，有部分夫婦要申請兩名外勞，長照扣除額只有十八萬元實在不成比例，他認為應該再提高一些。

莊翠雲說，除了長照扣除額，政府還有各種扶助，衛福部過去也推出許多相關措施，建議維持八月的朝野決議，盡快在明年五月申報就能適用。

最後，賴士葆裁示，所得稅法第十七條修正草案按審查會審查結果通過，長照扣除額由現行十二萬元提高至十八萬元，並從今年一月一日開始實施。

