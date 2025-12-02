快訊

勞動基金10月收益衝3千億 創單月新高

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

勞動基金運用局昨日公布整體勞動基金最新績效，十月單月收益為三○○六億元，坐上單月收益最高霸主寶座。而今年新制勞退基金收益數為五五八九億元，以新制勞退一二九二萬有效帳戶計算，平均每位勞工可分紅逾四點三萬元。

截至十月底，整體勞動基金規模為七兆五六四六億元，收益數為八五九五億元，收益率為百分之十二點四六。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達八兆二八四○億元，收益數為九三二四億元。其中勞新制勞退基金前十月規模四兆九八七九億元，收益數五五八九億元，收益率百分之十一點八二。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，回顧十月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續ＡＩ熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

國內方面，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為百分之七點六四，出口動能持續支撐景氣表現。整體來看，十月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，但十一月市場波動再現。劉麗茹表示，依據目前各項指標數據，預測勞動基金十一月單月績效將持平，不是小賺就是小賠。

