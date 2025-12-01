快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機三航廈北廊廳亮相 近千旅客陪開箱

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／桃園報導
桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，挑高空間寬敞。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，挑高空間寬敞。記者黃仲明／攝影

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，長榮、華航、星宇三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，九六八名乘客率先在北登機廊廳搭機。桃園機場公司董事長楊偉甫表示，期待耶誕節前能正式營運，第三航廈工程進度，截至十月底已達百分之八十三，預計二○二七年全面完工啟用。

第三航廈北廊廳昨天起試營運。北廊廳自第二航廈Ｄ10登機門延伸，全長七三八公尺、挑高十三公尺，設置Ｄ11至Ｄ18共八個登機門，最多同時可停放十架飛機，其中Ｄ14、Ｄ15可各停放兩架。

旅客賴小姐表示，昨天跟朋友去北海道玩，到機場才發現是到三航廈北登搭機，地勤告知距離有點遠要早一點進管制區。進到北登發現新航廈很興奮，覺得很漂亮、很寬敞。

依官方進度，北廊廳新增八個登機門，可增加服務桃機每年五八○萬人次，Ｔ３主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於二○二七年全面完工啟用，完成後出入境服務量為每年四五○○萬人次。

機場公司董事長楊偉甫說，期待耶誕節前正式營運，因為屆時會有更多旅客出國、度假。

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，候機區域設有按摩椅。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，候機區域設有按摩椅。記者黃仲明／攝影

如何前往北廊廳？民眾於第二航廈通過移民關後左轉至二航Ｄ6至Ｄ7登機門，再左轉朝向Ｄ11方向走，整段路程大約十分鐘。由於二航、三航由於建築物不同，因此需再走一小段從Ｄ10至Ｄ11連接的下坡道，正式進入第三航廈北登機廊廳，而從Ｄ11走到Ｄ18需近十分鐘。

北廊廳以美加、東南亞航線的轉機客為主，並以長榮、華航、星宇等國籍航空優先。北登機廊廳目前提供美加航線來回的轉機客「一站式保安」，北美轉機客來台轉機時，從空橋進入到北廊廳三樓後，可直接同樓層轉機，行李不需要再過安檢。

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，候機區域設有按摩椅。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳昨天試營運，候機區域設有按摩椅。記者黃仲明／攝影

桃園機場公司總經理范孝倫說，所有廊廳、停機位均為共用，會以航線安排調度為主，不會有華航、星宇航空專用北廊廳，長榮航空專用南廊廳的情況，均為混合編制。

第三航廈建設計畫於二○一四年報交通部、二○一五年行政院核定費為七四六點八九億元，總經費歷經三次修正，二○二四年第三次修正總經費為一二八三點七三億元，預計二○二七年全面完工啟用。

延伸閱讀

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃機第三航廈「北登機廊廳」怎麼走？一航、二航出發路線公開 打卡「挑高13米候機空間」

影／桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快上午可登機

相關新聞

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的...

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。