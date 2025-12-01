最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

為防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬政策上，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的轉型緩衝。今中央宣布的廚餘養豬政策調整，原則全面禁用廚餘養豬，並給予1年轉型的最後期限，但仍待行政院最後拍板才能定案。

今年10月22日起，因國內發生非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心即宣布全面禁用廚餘養豬，而為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務、由中央律定全面禁止廚餘養豬之轉型最後期限，最長不得超過1年，即至2026年12月31日。

在中央律定廚餘養豬轉型最後期限日前、縣市政府可依其廚餘養豬轉型輔導與廚餘分類及去化規畫，自行訂定及公告何時禁止廚餘養豬。

轉型最後限限前的有條件使用廚餘養豬，除登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘。養豬場最晚在今年12月31日前，需經聯合檢查，並獲地方政府同意，通過檢查的養豬場、全國統一於2026年1月1日起，可開始使用廚餘養豬。

農業部表示，中央政策原則全面禁止廚餘養豬，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，輔導養豬場轉型。

農業部進一步指出，中央律定轉型期限一年的廚餘養豬場轉型飼料補助部分，針對無意願裝設溫度及影像監控設備者，若立即轉型使用飼料，並在今年12月向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭3600元；若是已裝設溫度及影像監控設備，且持續依規定使用蒸煮廚餘至轉型期限者，須在2026年12月前向縣市政府提出轉型申請，不過轉型飼料補助將降為每頭1800元。

餵飼設備補助部分，依飼養規模每場補助30至300萬，200至500頭補助30萬元；501至1000頭補助60萬元；1001至2000頭補助100萬元；2001至3000頭補助200萬元；3001頭以上補助300萬元。

另明天上午農業部將召開養豬產業座談會，農業部指出，今天有廣納縣市政府關於廚餘養豬新政的看法，目前只剩8個縣市尚未宣布要禁止廚餘養豬，而明天的座談會上將聆聽產業界的意見，做為行政院最後決策的參考。