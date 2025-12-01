快訊

全聯鯛魚排驗出禁藥 嘉義縣市急下架回收…共售出858包

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥，嘉義縣全數掌握、退貨下架。圖／嘉義縣政府提供
全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥，嘉義縣全數掌握、退貨下架。圖／嘉義縣政府提供

高雄市衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，於全聯門市抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹酮抗生素（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。嘉義縣、嘉義市衛生局接獲消息後立即啟動產品流向追查及預防性回收作業，避免問題產品持續流入市面。

嘉義縣衛生局表示，經全面清查全聯等主要通路產品流向，確認違規批號擴大為效期2027年9月15日及16日兩批次，嘉義縣共流入504包，已售出397包，尚有107包未售出，分布於朴子四維、嘉義梅山、六腳蒜頭等門市，均已責令業者立即下架並辦理退貨。衛生局第一時間掌握進貨及銷售情形，派員前往大林忠孝、民雄頭橋、民雄復興、民雄大學、水上柳林、水上中興、太保中興、中埔中山、朴子嘉朴、大林民生、新港中山、嘉義梅山等門市查核，同時要求各販售門市於賣場明顯處張貼公告，提醒已購買相關批號鯛魚排的民眾，可憑原交易發票辦理退貨，保障消費者權益。

嘉義市政府衛生局則指出，接獲高雄市抽驗結果後，立即掌握轄內19家全聯門市產品流向，並同步擴大回收效期為2027年9月15日、16日之相關批號。經清查，嘉義市共流入696包，已售出461包，回收235包，各門市已預防性全面下架該批商品。市府並提醒民眾，全聯公司即日起下架相關商品並接受退換貨或退現，請民眾攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，食品中如檢出殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

嘉義市衛生局呼籲，食品業者務必嚴格遵守相關法令，落實產品來源查驗及品質控管，切勿心存僥倖，以免觸法受罰；民眾如對已購買產品有疑慮，可善用退換貨機制，共同維護食的安全。

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥，嘉義縣全數掌握、退貨下架。圖／嘉義縣政府提供
全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥，嘉義縣全數掌握、退貨下架。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 下架 發票

