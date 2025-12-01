明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養
因應非洲豬瘟疫情趨緩，中央非洲豬瘟災害應變中心今天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，並由農業部畜牧司及環境部報告目前規畫進度及現況。竹市指出，配合中央政策，將於明年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻。
代理市長邱臣遠表示，自10月22日非洲豬瘟疫情發布後，市府秉持「全面備戰、預防為先」原則，第一時間就成立「新竹市非洲豬瘟跨局處應變小組」，並開設非洲豬瘟災害應變中心，即時監控處理各項狀況，並配合中央政策禁止廚餘養豬及貫徹疫調清消工作，有效防堵疫情發生。
邱臣遠強調，有關廚餘處理問題，新竹市在禁止廚餘養豬期間，每日廚餘平均進場量約32公噸，其中每日高效廚餘處理廠可處理15公噸，剩餘以掩埋等方式；除落實廚餘減量宣導及妥善收運處理外，後續因應中央未來廚餘養豬政策，已規畫擴充高效廚餘廠量能，及規畫建置黑水虻廚餘廠，以確保廚餘去化系統穩定運作。
產發處表示，在今年11月10日新竹市非洲豬瘟災害應變中心會議已決議，竹市將於明年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻，市府並已於今年11月13日召開廚餘養豬業者轉型輔導會議，協調於轉型完成前先行裝設蒸煮槽影像傳輸與溫度監控傳輸AIoT設備，全部廚餘養豬場皆表示同意，並已於11月底前完成裝設，完善全面豬場設施監控，確保於轉型期間廚餘均妥善處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言