明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

因應非洲豬瘟疫情趨緩，中央非洲豬瘟災害應變中心今天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，並由農業部畜牧司及環境部報告目前規畫進度及現況。竹市指出，配合中央政策，將於明年12月起全面禁止廚餘養豬，3家廚餘養豬場屆時將全面以飼料餵養豬隻。

代理市長邱臣遠表示，自10月22日非洲豬瘟疫情發布後，市府秉持「全面備戰、預防為先」原則，第一時間就成立「新竹市非洲豬瘟跨局處應變小組」，並開設非洲豬瘟災害應變中心，即時監控處理各項狀況，並配合中央政策禁止廚餘養豬及貫徹疫調清消工作，有效防堵疫情發生。

邱臣遠強調，有關廚餘處理問題，新竹市在禁止廚餘養豬期間，每日廚餘平均進場量約32公噸，其中每日高效廚餘處理廠可處理15公噸，剩餘以掩埋等方式；除落實廚餘減量宣導及妥善收運處理外，後續因應中央未來廚餘養豬政策，已規畫擴充高效廚餘廠量能，及規畫建置黑水虻廚餘廠，以確保廚餘去化系統穩定運作。