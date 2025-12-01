快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

桃園機場第三航廈今起試營運 大事記一次看

中央社／ 台北1日電
桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運。聯合報記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運。聯合報記者胡瑞玲／攝影

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天起試營運，預計年底前正式啟用，而第三航廈主體工程與南登機廊廳歷經多次流標，預計將在民國116年底完工啟用，以下是第三航廈大事記。

--民國100年，4月行政院核定機場園區綱要計畫、同年8月交通部核定實施計畫推動第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施等。

--民國103年，第三航廈建設計畫提報交通部。

--民國104年，行政院核定第三航廈建設計畫核定經費為746.89億元。

--民國104年，桃園機場第三航廈舉行國際競圖，最終由英國建築師羅傑斯（Richard Rogers）團隊得標，並將台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象融入在設計當中。

--民國106年，第三航廈開工，率先施工的區域為機坪、滑行道等工程，而主體工程因難度高、經費低，讓廠商卻步數度流標。

--民國108年，第三航廈因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等提出第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元。

--民國108年，因第三航廈主體工程多次流標，桃機公司變更設計，將原本波浪設計改平頂，大片玻璃天窗也取消，原先13萬朵的雲頂天花，只保留室內9萬朵，取消室外的4萬朵，降低工程難度。

--民國109年，第三航廈經優化設計及考量市場環境因素後，修正第2次計畫並追加預算至956億元。

--民國110年，歷經3度流標的第三航廈主體工程由韓國三星物產與台灣榮工工程公司組成的團隊得標，6月1日主體工程開工。

--民國113年，第三航廈因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，加上營建物價上升、缺工、薪資提升等因素，第3次提修正計畫，經費再度提高至1283.73億元。

--民國114年，第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，預計將年底前正式啟用，第三航廈主題及南登機廊廳預計116年完工啟用。

桃園機場 行政院 交通部

延伸閱讀

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃機第三航廈「北登機廊廳」怎麼走？一航、二航出發路線公開 打卡「挑高13米候機空間」

侯友宜批淡江大橋路跑蠻橫未溝通 交長：看紀錄就不會誤解

陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通

相關新聞

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地...

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運...

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028pp...

24小時控制血糖！營養師籲遵循4項日常行為下手 解決血糖兼延壽4年

不少人面對血糖飆升問題，其實只要改善日常行為，就有助控制血糖。台灣1名營養師指出從24小時4項身體行為下手，不但解決血糖問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。