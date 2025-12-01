桃園機場第三航廈今起試營運 大事記一次看

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天起試營運，預計年底前正式啟用，而第三航廈主體工程與南登機廊廳歷經多次流標，預計將在民國116年底完工啟用，以下是第三航廈大事記。

--民國100年，4月行政院核定機場園區綱要計畫、同年8月交通部核定實施計畫推動第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施等。

--民國103年，第三航廈建設計畫提報交通部。

--民國104年，行政院核定第三航廈建設計畫核定經費為746.89億元。

--民國104年，桃園機場第三航廈舉行國際競圖，最終由英國建築師羅傑斯（Richard Rogers）團隊得標，並將台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象融入在設計當中。

--民國106年，第三航廈開工，率先施工的區域為機坪、滑行道等工程，而主體工程因難度高、經費低，讓廠商卻步數度流標。

--民國108年，第三航廈因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等提出第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元。

--民國108年，因第三航廈主體工程多次流標，桃機公司變更設計，將原本波浪設計改平頂，大片玻璃天窗也取消，原先13萬朵的雲頂天花，只保留室內9萬朵，取消室外的4萬朵，降低工程難度。

--民國109年，第三航廈經優化設計及考量市場環境因素後，修正第2次計畫並追加預算至956億元。

--民國110年，歷經3度流標的第三航廈主體工程由韓國三星物產與台灣榮工工程公司組成的團隊得標，6月1日主體工程開工。

--民國113年，第三航廈因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，加上營建物價上升、缺工、薪資提升等因素，第3次提修正計畫，經費再度提高至1283.73億元。

--民國114年，第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，預計將年底前正式啟用，第三航廈主題及南登機廊廳預計116年完工啟用。