24小時控制血糖！營養師籲遵循4項日常行為下手 解決血糖兼延壽4年

不少人面對血糖飆升問題，其實只要改善日常行為，就有助控制血糖。台灣1名營養師指出從24小時4項身體行為下手，不但解決血糖問題，而且延長大約4年壽命。

營養師楊斯涵在其facebook專頁發文，引用糖尿病衛教協會指引，指出24小時身體行為對第2型糖尿病非常重要︰

1. 中斷久坐

限制久坐時間，每坐超過30分鐘就要中斷1次，例如短暫步行或伸展、進行阻力運動，有助改善血糖代謝。

2. 多步行

每日多走500步，降低2%至9%心血管疾病，每天快走5至6分鐘，相當於延長大約4年的壽命。

即使在周末，也要追求一致和不中斷的睡眠，睡得太久或太短都會影響血糖控制，不應超過8小時或少於6小時，睡眠質素差，會導致血糖控制同樣變差，另外，晚睡型人士比較容易有較差的血糖代謝，相反早睡早起的人則風險較低。

4. 多做運動

鼓勵每周進行超過150分鐘的中等強度運動，例如快速步行，可以分散在每周至少3日，每次至少10分鐘，每周30分鐘以上的中等強度運動有助代謝改善，另外，至少每周2次進行增強肌力、柔軟度和平衡的活動。

此外，「虛弱是第2型糖尿病患者常見的老化表現之一」，特別是中年人士出現體能下降、肌肉流失等情況，建議盡早開始進行肌力訓練。使用器材進行阻力訓練，可以提升胰島素敏感性，改善血糖，瑜珈和太極也能促進柔軟與平衡。

文章授權轉載自《香港01》