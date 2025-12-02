快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

健康你我他／車禍醫美反留疤痕 不如調整心情共處

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
「內在的強韌、自信與包容」，才是讓人真正健康、自在的力量。圖／林麗卿提供
「內在的強韌、自信與包容」，才是讓人真正健康、自在的力量。圖／林麗卿提供

那一年，高中剛畢業，正職工作難尋，屢屢碰壁。適巧在報上看到一家車行徵「寫字員」，雖然不知道實際在做什麼，但想到自己寫字還行，正愁沒收入，便硬著頭皮去面試，很幸運地一次就通過。

有一天，上班途中不幸發生車禍，不僅雙腳嚴重受傷，連臉部也有擦傷。待傷口癒合後，人中處卻留下明顯疤痕。對年紀尚輕的我而言，怎麼也不能接受這個醜樣，於是，我央求爸爸帶我去做醫美手術。

記得那家醫美診所在台中公園旁，聽說是某位男歌星的爸爸開的，我心想既是名歌星的爸爸，技術應該不差，手術費用並不便宜，擔任水泥師傅的爸爸明明收入不高，卻仍願意為我支付費用，只希望我不要留下遺憾。

手術後傷口紅腫一大塊，醫師說是正常現象，眼看傷口一直沒有好轉，我心急如焚，不知是沒有依照指示保養還是手術失敗，最後仍然留下一個肉色的傷疤。

有一次去親戚家作客，臨走前女主人好奇問我這傷疤是怎麼一回事，我羞愧說著年少的蠢事，她深感可惜的模樣，至今我依然記憶猶新。

如今，我已年過半百，臉上的疤痕已成了青春的印記。我深刻的體會，到醫美可以處理傷口留下的痕跡，但更重要的是應調整心情，與自己的不完美和平共處。「內在的強韌、自信與包容」，才是讓人真正健康、自在的力量。

