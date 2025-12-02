快訊

台灣藥事報導獎 本報元氣中心獲優等

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
第二屆台灣藥事報導獎聯合報元氣中心獲平面組優等，由食藥署長姜志剛（左3）頒獎，元氣中心主任魏忻忻（左4）代表受獎。圖／元氣中心提供
第二屆台灣藥事報導獎聯合報元氣中心獲平面組優等，由食藥署長姜志剛（左3）頒獎，元氣中心主任魏忻忻（左4）代表受獎。圖／元氣中心提供

藥師公會全聯會理事長交接典禮、暨第2屆「台灣藥事報導獎」頒獎典禮11月30日舉行。新任理事長林憶君表示，未來將以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥師在國家醫療體系中的價值與能見度，要讓藥師的力量發揮更深更遠。聯合報新聞部元氣中心製作318「藥事法」解釋令系列報導，獲得平面組優等，由元氣中心主任魏忻忻代表受獎。

剛卸任理事長的黃金舜則轉任榮譽理事長，他致詞指出，擔任2屆理事長共6年，期間遇到百年大疫新冠肺炎，全世界都感到恐慌不安，台灣也是一樣，看不到疫情的盡頭。後來整合台7000多家健保特約藥局投入防疫送藥，包括口罩與快篩實名制，3萬多名藥師與民眾站在一起，也讓藥局角色大轉變，成為社區照顧網絡的重要支柱。

林憶君表示，每場疫情的挑戰，藥師堅守崗位，包括災後走入社區協助重建。「藥師不只發藥與調劑」，包含用藥諮詢、處方審核、藥物交互作用評估，是確保用藥安全、提供專業指導的重要角色，許多民眾都對藥師給予肯定：社區藥局是安心的所在！上任後的施政方向，包含推動藥師在長照、公共衛生與社區健康照護中的角色，以及深化專業、國際交流、強化基層執業支持等重點。

元氣中心今年以「四度抗議318『藥事法』解釋令 藥師公會為何怒吼？」獲平面組優等，報導內容包含藥師公會全聯會抗議衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，多次至衛福部抗議，並集結藥界代表在總統府前面高喊「捍衛專業，絕不退讓」，強調藥品就是藥師的專業，不容許非藥師管理。

此外，得獎作品中由元氣中心組長李樹人介紹國內藥局興起復古風、文青風，明亮整齊的室內環境，再次體現了藥局想要給予民眾的溫度及關懷初衷。傳統藥局轉型結合社區照顧需求，再加上藥師的嚴格把關，民眾接受度愈來愈高，也把社區藥局當成守護健康的好鄰居。

聯合報新聞部元氣中心去年獲得首屆「台灣藥事報導獎」平面媒體組特優，報導藥師防疫英雄的日常。今年再次獲得獎項，獲獎團隊包括魏忻忻、李樹人、陳雨鑫、沈能元、林琮恩、李青縈、廖靜清等。

