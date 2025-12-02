醫療永續結合財務誘因 金管會、醫界將研議

氣候變遷、天災與醫護人力短缺等，讓醫療體系承受愈來愈大的壓力，由立法院厚生會、聯合報健康事業部與眾多專家學者共同組成的「健康醫療永續發展推動委員會」，昨天舉行第二次專家會議，醫療永續需要誘因與投資，會中初步達成共識，金管會和醫療院所將針對財務誘因與永續結合，開展實質討論。

獲得「健康永續卓越典範獎」的高雄市立小港醫院、「健康永續ESG評選特別獎」的台大醫院也就建構醫院永續提出建言。「要做健康、醫療永續的轉型，若沒有投資，想要改善困難重重。」台大醫院永續辦公室執行長邱瀚模與高雄市立小港醫院院長洪志興直言，需要足夠誘因與獎勵措施支持，多鼓勵綠色採購、發展綠色醫材產業等。

委員會召集人、國民黨立委萬美玲表示，醫療韌性與永續發展非常重要，委員會自今年五月成立，持續推動健康醫療永續藍圖，也關注健康醫療生態圈的現況。委員會主委、陽明交通大學校長林奇宏表示，人工智慧帶來數位化的轉變，醫療永續發展不只強調硬體，現在要朝「去中心化」發展，多元化照護全齡族群。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長、政大教授王儷玲建議，永續連結利率優惠，應有可驗證的KPI檢核標準，如把醫院資本支出改為「以績效付費」，省下碳費變成工程費用還款來源。

邱瀚模分析，全國公立醫院推動健康、醫療永續策略，面臨「組織與法規架構、績效導向」等限制，且初期往往要投資許多經費，且很難在短時間回本，以上困境都須克服；台大醫院的建築當中，約有一半是古蹟，若為追求永續目標而改造，須符合文化保護法規，也有困難之處。

洪志興認為，政府應將「健康醫療韌性」提升至國安等級，建立全國性的「醫院ESG永續治理標準」，且落實「人力永續作為最高優先指標」。他建議，ESG做得好的醫院，健保給付點值應該加成，評鑑應該加分，對醫院有誘因，長期對健保永續也有幫助。