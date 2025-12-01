快訊

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，尤其基隆北海岸、大台北山區有較大雨勢，周四清晨最冷低溫下探13度。聯合報系資料照
周三受到東北季風影響，北部、宜蘭明顯降溫，且雨勢也較為顯著，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三降雨最明顯，周四過後台灣各地降雨趨緩，而最冷時間落在周四清晨，各地低溫僅15至18度，局部空曠地區低溫下探13度。

曾昭誠說，明（2日）天氣與今天下午雷同，桃園以北、宜蘭有降雨，花東、中南部山區也會有零星降雨，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

周三（3日）東北季風增強，北部、東半部、恆春半島、東部山區降雨率提高，尤其基隆北海岸、大台北山區會廣泛降雨，屆時可能有較大雨勢。

周三雨勢最為顯著，周四至下周一（4至8日）各地雨勢趨緩，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有短暫降雨，其他地區周四過後為多雲到晴的天氣。

溫度部分，曾昭誠指出，周三起東北季風增強並持續影響到周五（5日），周末起東北季風減弱，台灣附近溫度明顯回升。

明天溫度與今天類似，各地高溫約24至29度，感受溫暖，但清晨低溫約20度；周三起受到東北季風影響，北部、宜蘭清晨起就會感受到明顯降溫。

周三、周四北部、宜蘭整體溫度降到17至20度，感受偏涼，中南部降到20至25度；周四清晨最冷，各地低溫僅15至18度，局部空曠地區再降1至2度。

周五過後各地逐步回溫，周六、周日（6、7日）溫度回升明顯，北部回溫到22至26度，中南部則回溫到25度以上。

至於周三、周四冷空氣強度是否達到大陸冷氣團等級？曾昭誠表示，大陸冷氣團的標準是台北測站的氣溫低於14度，目前預估這波東北季風沒這麼強，預測最低溫15度，尚未達標。

