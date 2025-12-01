聽新聞
假日輕急症中心看診人數緩增 健保署最新統計：此症狀高達逾百人就醫
為緩解醫院急診壅塞，衛福部11月2日開辦「周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」，於6都13處地點上路，截至上月23日全日看診人數，從255人升至337人，最新統計，11月30日UCC全日看診人數為349人，較前一周全日337人，增加12人。健保署表示，就醫輕症患者以呼吸道、腸胃道症狀、簡單傷口為大宗。
依健保署統計，看診349人中，內兒科有176人，外骨科173人。以症狀區分，呼吸道症狀148人、腸胃道症狀40人、簡單傷口40人、小兒急性不適22人、發燒16人，另有83人，看診原因分別是挫傷、頭暈、扭傷、泌尿道感染、閃到腰、腹痛、紅疹以及過敏等。
UCC總共有6位患者後送，包括1位為腹痛需進一步檢查送北市聯醫中興院區，1位四肢水腫、血壓血氧下降送桃園敏盛綜合醫院，1位持續高燒送中榮，1位腹痛疑似盲腸炎送台南醫院，1位術後泌尿道感染送林口長庚，1位氣喘急性發作送新樓醫院。
健保署醫務管理組長劉林義說，上月30日UCC就醫輕症患者前三大類，為呼吸道症狀、腸胃道症狀及簡單傷口為大宗。最近許多基層診所也來電表達春節開診意願，健保署希望基層診所不論要不要開診，需在12月10日前先行登錄，目前於全國2萬多家基層診所中，約已有4、5000家登錄，截止到期後，健保署將進行盤點，計畫針對開診率較低地區開設UCC，以補足假日醫療量能，將於明年一月對外公布設置狀況。
