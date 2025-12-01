快訊

從人力到綠色醫材！台大、小港醫院倡議增加誘因、打造永續醫療

聯合報／ 記者蘇湘雲/台北即時報導
立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，台灣醫院協會理事長李飛鵬（前排左至右）、立法院厚生會榮譽會長萬美玲、立委王正旭、陽明交大校長林奇宏、中華民國總統府國策顧問簡文仁、高雄醫學大學醫學系教授郭昭宏、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（後排左至右）、臺灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣社區醫院協會理事廖茂宏等人出席合影。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，台灣醫院協會理事長李飛鵬（前排左至右）、立法院厚生會榮譽會長萬美玲、立委王正旭、陽明交大校長林奇宏、中華民國總統府國策顧問簡文仁、高雄醫學大學醫學系教授郭昭宏、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（後排左至右）、臺灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣社區醫院協會理事廖茂宏等人出席合影。記者林伯東／攝影

「要做健康、醫療永續的轉型，沒有投資，要改善是困難重重！」台大醫院永續辦公室執行長邱瀚模與高雄市立小港醫院院長洪志興在「健康醫療永續發展推動委員會」專家會議中直言，無論是醫學中心或區域醫院，在推動健康、醫療永續的過程中，皆須足夠誘因與獎勵措施支持，多鼓勵綠色採購、發展綠色醫材產業，運作才會順利。

台灣醫療體系近年在氣候變遷下承受極大壓力，由立法院厚生會、聯合報健康事業部與眾多專家學者共同舉行的「健康醫療永續發展推動委員會」自五月成立，今天舉行第二次專家會議，台大與市立小港醫院分享在推動健康、醫療永續道路上的困境與政策建言，談到資源投資、獎勵措施的推動，認為是重中之重。

台大、小港醫院，努力克服挑戰

今年十月十八日，在聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導的「二O二五健康永續ESG評選」上，台大醫院獲得「健康永續特別獎」，高雄市立小港醫院則榮獲「健康永續卓越典範獎」肯定。今天的專家會議中，邱瀚模分析，全國公立醫院、醫學中心推動健康、醫療永續策略時，都面臨「組織與法規架構、績效導向」等限制。

邱瀚模舉例，由於公立醫院、醫學中心所做的任何變動，皆須經過上級幾關同意，即使要運用「賞善罰惡」機制推動政策，或想發放永續績效獎金，「當醫院沒賺錢，就發不出來！」而推行永續策略初期，往往要投資許多經費，且很難在短時間回本，以上困境都須克服，而臺大醫院的建築當中，約有一半是古蹟，若為追求永續目標而改造，須符合文化保護法規，也有困難之處。

設客觀標準、鼓勵循環經濟，都是重點

洪志興表示，政府應將「健康醫療韌性」提升至國安等級，並建立全國性的「醫院ESG永續治理標準」，且落實「人力永續作為最高優先指標」。在做法上，可建立國家級別的醫療物資韌性倉儲系統，並導入AI預測，且建立全國性的醫院水電備援評等制度，以作為補助、評鑑依據，在這過程當中，設立客觀的KPI指標十分重要。

談到「如何推動低碳醫療與循環經濟？」，洪志興解釋，由於醫療廢棄物處理不好，就會衍生感染風險，因此要做醫療廢棄物回收、產生循環經濟效應，自有難處，但該院團隊努力朝低碳醫院、綠色手術方向前進，終於減碳百分之二十八，院內綠色採購比率，也達百分之八十，建議多鼓勵國內廠商多生產綠色醫材，可外銷世界，產生更大效益。

洪志興也建議，政府可建置「醫院永續績效公開平台」，透過用水用電量、醫院碳盤查數據等資訊的公開化、透明化，與國際標準逐漸接軌。在面對醫療人力短缺議題，也應推動醫療人力永續法案，以提升薪資、改善病護比。另外，醫院若需要資金進行醫療永續轉型，銀行的貸款利率可以有些優惠，也可產生激勵效果。他建議，ESG做得好的醫院，健保給付點值應該加成，評鑑應該加分，對醫院有誘因，長期對健保永續也有幫助。

減少不必要浪費，有助降低碳排放量

「未來，台灣醫療的型態，要做很大的改變！」邱瀚模強調，台灣的醫療、健保要永續運作，便得減少不必要的醫療浪費，並重新進行資源分配，若從制度面著手，減少不必要的醫療浪費，便可減少碳排放量，對達到永續目標即可帶來助益。

臺大醫院永續辦公室執行長邱瀚模強調，台灣的醫療、健保要永續運作，便得減少不必要的醫療浪費，並重新進行資源分配。黃至柔/攝影
臺大醫院永續辦公室執行長邱瀚模強調,台灣的醫療、健保要永續運作,便得減少不必要的醫療浪費,並重新進行資源分配。黃至柔/攝影
高雄市立小港醫院院長洪志興認為，政府應將「健康醫療韌性」提升至國安等級，並建立全國性的「醫院ESG永續治理標準」。黃至柔/攝影
高雄市立小港醫院院長洪志興認為,政府應將「健康醫療韌性」提升至國安等級,並建立全國性的「醫院ESG永續治理標準」。黃至柔/攝影

