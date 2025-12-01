全聯鯛魚排藥檢超標 金門售出96包民眾可退貨

快訊

中央社／ 金門1日電

全聯高雄門市鯛魚排動物用藥超標，產品來自雲林某合作社。金門衛生局表示，金門進貨96包已售完，問題批號產品效期為2027年9月16日，購買民眾可至購買門市辦退貨或退現。

高雄市衛生局今天表示，10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

該產品來自雲林某合作社，全聯實業股份有限公司回報雲林縣衛生局，全聯進貨1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。

金門縣衛生局今天發布新聞稿表示，經查該批號共計進貨96包，目前已全數售完。全聯已配合進行全面性預防性下架該產品，並於各門市張貼公告，品名為「台灣鯛魚排（大）」，提醒民眾如購買到「效期為2027年9月16日」商品，可持原發票及原商品至原購買門市辦理退貨或退現。

衛生局指出，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）常用於牛、豬、家禽治療細菌感染，在台灣禁止用於水產品，因殘留會造成環境與人體健康風險。檢出恩氟喹啉羧酸0.028ppm，主要風險在於可能引發過敏反應，以及長期低劑量暴露導致細菌抗藥性增加，使未來人類感染疾病時治療效果下降。

衛生局表示，將持續配合中央政策與地方稽查作業，強化水產品抽驗及市售食品管理，守護鄉親食的安全。

衛生局 金門 雲林

相關新聞

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

