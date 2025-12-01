快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

「柏林製造」回望柏林愛樂未竟史 探記憶與救贖

中央社／ 台北1日電

由台中國家歌劇院主辦的比利時紀錄劇場柏林製造」2022年首演後獲高度讚譽，即將首度訪台，透過柏林愛樂在二戰末期舞台監督回望柏林愛樂未竟演出，一探記憶、歷史與救贖。

「柏林製造（The making of Berlin）」描述第二次世界大戰期間柏林愛樂計劃將樂團分為7組人馬，分別在7個防空碉堡演出作曲家華格納（Wilhelm Richard Wagner）歌劇「諸神黃昏」（Götterdämmerung）選曲「齊格飛送葬曲」（Siegfried's Funeral March），由德國國家廣播電台現場直播的未竟創舉。

全劇透過舞監莫爾（Friedrich Mohr）的回憶與虛構交織，結合影像與劇場表演致敬柏林，反思歷史傷痕。

故事描述1933年德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）上台後，柏林愛樂歸入納粹政府宣傳部麾下，從1936年奧林匹克運動會開幕式，到希特勒誕辰慶典，都有柏林愛樂演出身影，還被冠上「帝國管弦樂團」稱號。

根據莫爾的記憶，在蘇聯紅軍將攻入柏林之際，柏林愛樂曾計劃將指揮與樂團分散在7個防空碉堡中排練、同步演奏「齊格飛送葬曲」，用野戰電話傳送訊號到電台，由德國國家廣播電台直播放送，「我們不是為了希特勒演奏，而是為了當時的柏林。」

比利時紀錄劇場柏林（BERLIN）由藝術總監兼導演德赫里瑟（Yves Degryse）、貝爾（Bart Baele）與卡洛琳．羅赫利茨（Caroline Rochlitz）2003年共同創立，擅長播映影像與現場表演者交織舞台，讓觀眾進入事實的紀錄、紀錄的紀錄，遊走在真實與虛構間，引發觀眾更多探索。

「柏林製造」拍攝時邀比利時法蘭德斯歌劇芭蕾舞團所屬交響樂團，盡可能還原當年樂團分散排練錄音情境，也邀曾在電影「惡棍特工」（Inglourious Basterds）中飾演希特勒的演員扮演莫爾，呈現紀錄劇場獨有、真實與虛構間戲劇魅力，實現莫爾當年未完成的夢想。

「柏林製造」12月12日到14日在台中國家歌劇院中劇院登場。

柏林 交響樂團 劇場 德國

延伸閱讀

近3千億歐元遭凍結…川普提議動用俄資產為美企謀福利 歐洲如何接招？

世足／比利時晉級會內賽 球迷酒吧徹夜狂歡

張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

蔡英文柏林行程回顧歷史 強調民主陣營合作重要性

相關新聞

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。