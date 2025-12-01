快訊

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑螂。圖／取自google評論
知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑螂，直言太誇張。業者今表示，願退款補償當事人，2周內全台門市大消毒。

一名民眾指出，日前到美麗華日出茶太消費時，其中一杯在喝到一半時吸到一個異物，吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂，當下反胃到無法忍受，因此噁心嘔吐了多次，更指出買了兩杯飲料使用同一批原料，不是單杯問題，不是簡單退費就能解決的食品安全事件。

業者今天發聲明表示，全台門市將於兩周內同步暫停營業一天，全面進行環境深度清潔與專業級消毒作業，門市長期以來重視品質與食安防線，建立完整的稽核制度與SOP流程，此次全國停業清消，是品牌主動自我檢視與升級的行動。

業者表示，停業期間將執行深層清潔與高強度環境消毒，確保每間門市營運條件符合最嚴格的安全標準，並對全台門市設備與空間無死角檢查與優化，提升硬體衛生條件，並同步展開食品衛生訓練課程，強化員工操作規範與衛生意識，打造第一線的專業防線。

北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，今天有派員前往該門市稽查，發現熱水機旁管線孔洞沒有密封，可能會導致蚊蟲、蟑螂入侵，已要求業者本月4日前改善，若限期未改善可依食安法處6萬元到2億元罰緩。

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑螂。圖／取自google評論
