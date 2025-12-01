快訊

第十屆國際醫療典範獎…名醫和學生服務團同獲獎項 讓世界看見台灣

聯合報／ 記者李樹人洪淑惠／台北即時報導
第十屆國際醫療典範獎頒獎今天頒獎，衛福部次長林靜儀（左二）向三位得主醫師吳永吉（左一）、翁瑞亨（左三）及黃郁昕（右一）致敬。照片提供/國際醫療衛生促進協會
國際醫療衛生促進協會「第十屆國際醫療典範獎頒獎典禮」今天下午於衛福部舉辦，今年獲個人獎的三位醫師：吳永吉、翁瑞亨及黃郁昕，都是長年在國外協助地雷受害者及照顧婦女、嬰幼兒的健康。國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，十年來，協會見證無數醫療人員與團隊在世界各地努力耕耘。「Taiwan Can Help」將透過更多跨領域合作讓世界看見台灣。

今年國際醫療典範獎得獎名單如下，個人組得獎者展現台灣醫療深度參與全球醫療服務的廣度與高度，三位得獎者：

•吳永吉醫師：多年致力推動創新義肢科技，協助地雷傷者與弱勢族群重獲行動能力，更推展永續醫療教育，建構兼具科技與人文關懷的人道照護模式。

•翁瑞亨醫師：四十餘年深耕東南亞偏鄉，推動基礎醫療、母嬰照護與臨床教育，以穩健行醫精神成為當地值得信賴的醫療力量。翁瑞亨曾任國健局長，也曾是嘉義基督教醫院院長，如今更是一位以醫療傳道的牧師。

•黃郁昕醫師：長期投入非洲及亞太國家婦女健康，推動子宮頸癌防治、孕產婦照護及公共衛生教育，使台灣公衛專業持續在國際舞台發光。

四個團體組得獎者展現台灣團隊在全球醫療合作上的深度與韌性：

•奇美醫院：多年深耕中南美洲，透過醫療技術交流與跨院合作逐步提升當地醫療量能，展現民間醫療外交的成果。

•台大醫院新生兒科及產科團隊：長期投入瓜地馬拉婦幼健康改善與制度建置，將台灣醫療專業扎根在地。

•台北醫學大學飛洋國際服務團（首次獲獎）：十年來於柬埔寨偏鄉打造永續照護模式，展現青年與學術界結合的國際行動力。

•衛生福利部臺中醫院：於迦納推動糖尿病整合照護，並融入中醫特色強化在地醫療人力，是跨文化醫療合作的創新示範。

衛生福利部次長林靜儀致詞指出，感謝邱文達名譽創會理事長與現任理事長李偉強多年推動，使典範獎成為台灣國際醫療的重要象徵。今年參獎者呈現高度跨域特色，涵蓋科技企業、學術單位及國際合作機構，顯示台灣醫療在全球的能見度與影響力不斷提升。尤其是學生團體的入選，象徵台灣青年已具備站上國際舞台的扎實能力。

李偉強表示，十年來，協會見證無數醫療人員與團隊在世界各地努力耕耘。疫情後，台灣醫療再度走進偏鄉、災後社區及資源匱乏地區，從臨床服務到制度建置提供多層面的協助。這個獎項沒有獎金但競爭激烈，獎項的價值在於鼓勵更多醫療人員、青年與民間團體投入國際服務，使台灣善的力量持續發展、累積並擴散。

今年參獎者組成更為多元，包括科技與民間單位，如參展2025年COMPUTEX的聰泰科技，以及長期參與外交部國合會任務的新誼整合科技，象徵全球健康議題已吸引更多專業力量與台灣並肩前行。

台灣在全球健康的角色不僅是資源提供者，李偉強說，更是經驗分享者與合作夥伴。他強調，典範獎將持續鼓勵跨領域力量加入，促使台灣醫療在國際間發揮更大影響力，讓台灣的專業與善意真正跨越國界，實現「以行動改變世界」。

國際醫療衛生促進協會「第十屆國際醫療典範獎頒獎典禮」今日下午於衛生福利部舉辦。圖／國際醫療衛生促進協會擔提供
