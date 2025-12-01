第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運，長榮、華航、星宇等三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名乘客在試營運首日於北登機廊廳登機。桃園機場公司董事長楊偉甫表示，期待聖誕節前能正式營運，至於第三航廈工程進度，截至10月底已達83％，預計2027年全面完工啟用。

桃園機場第三航廈北登機廊廳（簡稱北廊廳）今天起試營運。北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門，最多同時可停放10架飛機，其中D14、D15可各停放2架。

試營運首日進行3班次航班試行，分別為華航CI-130台北飛札幌、長榮BR-116台北飛札幌、星宇JX-741台北飛曼谷。北廊廳啟用是桃園機場第三航廈（T3）分階段啟用的首要里程碑。

至於如何前往T3北廊廳？民眾於第二航廈通過移民關後左轉至二航D6至D7登機門，再左轉朝向D11方向走，整段路程大約10分鐘。由於二航、三航建築物不同，因此需再走一小段從D10至D11連接的下坡道，正式進入第三航廈北登機廊廳，而從D11走到D18需近10分鐘。

依官方進度，北廊廳新增8個登機門，可增加桃機每年580萬人次服務分能，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於2027年全面完工啟用，完成後出入境服務量為每年4500萬人次。

機場公司董事長楊偉甫接受採訪時說，這兩天不斷在測試，正式啟用前會讓北廊廳所有登機門都使用過，12月底之前沒有問題；至於北廊廳是否會在耶誕節前正式營運？楊偉甫強調，「期待」耶誕節前正式營運，因為屆時會有更多旅客出國、度假，若準備好了最好。

北廊廳以美加、東南亞航線的轉機客為主，並以長榮、華航、星宇等國籍航空優先。北登機廊廳目前提供美加航線來回的轉機客「一站式保安」（One-Stop Security），北美轉機客來台轉機時，從空橋進入到北廊廳三樓後，可直接同樓層轉機，行李不需要再過安檢。

其他國家因尚未有協定，因此非北美航線旅客來台轉機時，在空橋進入後，需從三樓前往四樓入境層銜接二航廈二樓的入境層，行李進行安檢後，再回到三樓出境層轉機。

桃園機場公司總經理范孝倫說明，第三航廈建設計畫於2014年報交通部、2015年行政院核定費為746.89億元，總經費歷經3次修正，2018年因物價波動、法令變更，因此提出第一次修正經費為789.07億元。

2020年為優化設計及考量市場因素，提出第二次修正經費為956億元，2024年因疫情期間原物料成本高漲、缺工及工資調漲，物價指數調整率達近20％，因此提出第三次修正總經費為1283.73億元。

針對登機門的使用，范孝倫強調，所有廊廳、停機位均為共用，會以航線安排調度為主，不會有華航、星宇航空專用北廊廳，長榮航空專用南廊廳的情況，均為混合編制。

針對試營運的壓力測試及航班增加規畫，范孝倫說，會滾動的檢討，持續與航空公司來進行，明天試營運第2天會有6班次使用，3家國籍航空各2班。